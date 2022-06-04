«Аэрофлот» отказался от полетов на Шри-Ланку после ареста лайнера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны были пригласить украинского президента Владимира Зеленского выступить в парламенте Грузии.

«Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не была дана возможность выступить с речью в парламенте. Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной, моральной солидарности?! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!» – сказала Зурабишвили в интервью телеканалу «Палитраньюс».

Также, по ее мнению, в День Независимости Грузии, который был проведен под лозунгом евроинтеграции, на фасаде парламента должны были быть вывешены флаги Украины и Молдовы вместе с флагами Грузии и Евросоюза.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», она отметила, что «не пускает ни в кого стрелы» и «неважно, предлагала ли это правящей команде»

Комментируя вопрос санкций, Зурабишвили заявила, что считает странным «заранее отказываться от того, чего от нас и так не требуют».

Так она прокомментировала заявление премьера о том, что Грузия, присоединившись к международным санкциям, дополнительные двусторонние санкции с Россией вводить не будет.

«Никто не требует от нас национальных санкций против России…Я не понимаю, зачем нужно предварительно о чем-то заявлять?!», – сказала президент.

Она подчеркнула, что Запад не ждал от Грузии ни дополнительных санкций против России, ни того, чтобы страны открыла второй фронт.

«То, что мы и слышали это от некоторых представителей в украинском правительстве, это понятно – в условиях войны ищешь помощь в любой форме…. Я не думаю, чтобы в нашей стране кто-нибудь был сторонником войны. Эта тема весьма вредна для всех нас. Мы знаем, что у нас нет ни возможности, ни желания открывать второй фронт, поскольку у нас другая политика в отношении наших оккупированных территорий. Не стоит апеллировать и манипулировать этой темой», – сказала Зурабишвили.