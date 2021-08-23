Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов сдать Панджшер

Не менее 20 жителей Афганистана, по последним данным, погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула или на подступах к нему, пытаясь попасть на эвакуационные рейсы, на которых военнослужащие США и их союзников вывозят из Афганистана граждан западных стран и афганцев, сотрудничавших с иностранными дипмиссиями и международными организациями. Об этом сообщил в воскресенье представитель НАТО.

Аэропорт Кабула находится под контролем военных США, однако все подъезды к нему контролируют члены движения «Талибан» (признано в РФ террористической организацией и запрещено), отряды которого заняли Кабул в прошлое воскресенье. Десятки тысяч афганцев, как сообщают очевидцы и агентства, по-прежнему пытаются прорваться через кордоны талибов, чтобы достигнуть аэропорта, где, в свою очередь, выставлены посты военнослужащих НАТО, которые также не пропускают всех желающих, чтобы избежать хаоса.

По сообщениям агентств, часть погибших стали жертвами давки в толпе, другие умерли от огнестрельных ранений. Британские военные признали, что семь человек в субботу погибли в толпе, пытавшейся прорваться в аэропорт. Подробности не приводятся.

С начала эвакуации 14 августа, по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, американские военные вывезли из Кабула уже около 25 тысяч человек. Точное число американцев, граждан других стран и афганцев, подлежащих эвакуации, неизвестно (число остающихся в Афганистане граждан США, не считая военных, оценивается в несколько тысяч).

24 августа ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению эвакуации обсудят на онлайн-саммите лидеры стран «Группы семи». Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Обсуждается и вопрос возможного продления сроков вывода американских военных из Афганистана и, как следствие, эвакуации. Сейчас этот срок – 31 августа.

Тысячи афганцев стремятся покинуть страну, опасаясь за свою жизнь и не веря обещаниям талибов об «амнистии» и о том, что они не будут расправляться со своими оппонентами. Из ряда регионов поступают сообщения о расправах талибов над бывшими военными и полицейскими, однако в нынешней ситуации не все из них можно надлежащим образом проверить на подлинность.

Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье заявил, что талибы на данный момент «выполняют свои обещания».

«Талибан» пока не установил контроль над Панджерским ущельем к северу от Кабула. Там сформированы вооруженные отряды под руководством Ахмада Масуда, сына бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. В интервью телекомпании «Аль-Арабия» в воскресенье Масуд заявил, что готов к переговорам и компромиссу с талибами, но в случае попыток захватить Панджер силой будет сопротивляться. Ранее он обратился к странам Запада с призывом оказать поддержку «сопротивлению» власти талибов.