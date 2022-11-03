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Ахмед Закаев: Украина должна признать независимость Дагестана
Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев потребовал от Украины признать независимость российского Дагестана.
«Мы, Ичкерия, предложим новую форму конфедерации народов Северного Кавказа. Это все будет проходить под международным протекторатом. Мы публично заявляем, что никакой войны на Кавказе не будет», – заявил Закаев в интервью украинскому изданию «Главком».
При этом, по мнению политика, роль Украины в процессах на Кавказе будет главной.
На прошлой неделе в Украине заявили о создании дагестанского добровольческого батальона для противостояния российскому вторжению и борьбы за независимость Дагестана. Власти республики эту новость не комментировали.
Сайт Кавказ.Реалии напоминает, что в России предусмотрена уголовная ответственность за обсуждение возможного отделения субъектов страны.
- В сентябре спикер чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев сообщил Кавказ.Реалии, что на территории Дагестана начинает работу по деоккупации отряд особого назначения «Имамат» под руководством командира с позывным «Шамиль». По его словам, отряд будет заниматься сбором сведений о местах дислокации силовых структур, их передвижении, видах вооружения и техники. Для этого республику поделили на четыре фронта и 42 сектора, в каждом из которых ведется работа с местным населением.
- В июле в Праге прошел Форум свободных народов. Его организаторы представили новую карту страны, поделенную на 34 государства – которые, по их словам, должны образовать «Содружество государств свободной России». На этой карте есть независимая Кубань, «Кавказская Конфедерация» с центром во Владикавказе, «Республика Черкесия», «Донская Республика», независимые Калмыкия и Дагестан, а также Ичкерия – так на карте поделен Северный Кавказ.
- 18 октября Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерии временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. В пояснительной записке к документу заявляется, что Чечня вышла из состава СССР в 1991 году и провозгласила свою независимость под названием Ичкерия. Также утверждается, что Россия препятствовала этому вопреки закреплённому в уставе ООН принципу равноправия и самоопределения народов.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров решение украинского парламента не комментировал, а директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов назвал его «филькиной грамотой». Ахмед Закаев отметил, что считает решение Верховной рады «торжеством справедливости».
Другие новости дня
Газета «Грапарак»: Пашинян и Алиев подпишут мирный договор в Тбилиси
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном планируется подписать в Тбилиси, это может произойти в конце ноября–начале декабря. Как пишет портал Armenia Today, об этом сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
По сведениям издания, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут так называемый «западный вариант» мирного договора, и выбор Тбилиси не случаен, так как с подписанием этого документа «весь Южный Кавказ окажется в зоне влияния Турции», а Грузия является «главным оператором интересов Запада в этом регионе».
«С подписанием этого договора Армения официально и окончательно откажется от Арцаха (Нагорный Карабах – ред.). Она прекратит финансирование не только силовых структур, но и всей системы государственного управления – от органов местного самоуправления до аппарата президента. Еревану позволят всего лишь осуществлять определенные благотворительные программы, скажем, ремонтировать детсады», — пишет газета.
Ранее в Баку и Ереване не исключали, что мирный договор может быть подписан до конца года. О том, где может быть оформлен документ, стороны не сообщали.
Информацию, распространенную газетой «Грапарак», пока не комментировали официальные структуры в Ереване, Баку и Тбилиси.
- В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. 24 октября он посетил Грузию с рабочим визитом и встретился с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, ранее выступившим с «мирной инициативой добрососедства».
- С премьером Армении Гарибашвили в сентябре провел встречу на полях Генассамблеи ООН, а в августе — в рамках визита Пашиняна в Грузию.
- В преддверии трехсторонней встречи в Сочи, которая состоялась 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемый «вашингтонский» вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом.
- «Мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование и решение пограничного вопроса. Вопрос, какой вариант избрать, — это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был вариант, и [если] это приведет к миру, то мы только за», — заявил Путин.
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночных обстрелов
Украинская компания-оператор "Энергоатом" сообщила, что в результате российского обстрела Запорожской АЭС повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой. Таким образом, вчера около 23 часов станция "перешла в режим полного обесточивания".
По данным компании, сейчас на станции работают девять дизель-генераторов, которые обеспечивают собственные потребности ЗАЭС. Однако горючего для их работы хватит лишь на 15 суток. Пятый и шестой энергоблоки станции переведены в холодное состояние.
"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", – пишет "Энергоатом".
Днем ранее советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявлял, что пятый и шестой реакторы Запорожской АЭС переведены из режима холодного останова в горячий. "Это такое состояние блоков, когда они разогреты до определенного уровня, с другой стороны, не выдают электрогенерации. Это работа блоков на тепло", – уточнил он.
В прошлый раз из-за российских ракетных обстрелов Запорожская АЭС была отключена от электроснабжения в середине октября.
В начале марта российские войска захватили Запорожскую АЭС и город Энергодар. 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной станции находятся 500 российских военных и военная техника. Россия категорически отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и выводить оттуда военных. Периодически из-за обстрелов атомные энергоблоки на время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе.
Третьего октября из российского плена был освобожден гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко указывал, что "давление на персонал Запорожской АЭС достигает невероятных масштабов, россиян не останавливает даже присутствие наблюдателей МАГАТЭ на станции".
Пашинян: экономика Армении переживает бум
Экономика Армении переживает бум, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, представляя в парламенте проект государственного бюджета на 2023 год.
Пашинян сообщил, что только в первом полугодии текущего года показатель экономической активности составил 14,1%, что является чрезвычайно важным с точки зрения преодоления сложного послевоенного и постковидного периода.
«Очень хорошо, что мы, наверняка, закончим этот год с двузначным экономическим ростом и, по сути, преодолеем высокий разрыв в росте, который у нас был в 2020 году, но это только часть истории, потому что мы также стремимся обеспечить в 2023 год как минимум 7-процентный экономический рост», – сказал он.
Пытаясь объяснить, какое отношение его правительство имеет к этому экономическому успеху, Пашинян сказал, что они пожинают плоды своей политики борьбы с монополией и системной коррупцией.
Пашинян напомнил, что еще во время революции 2018 года он пообещал в течение одного-двух лет увеличить доходы бюджета на 35-40%. По его словам, это обещание выполнено. Только по итогам 2022 года они ожидают, что доходная часть бюджета превысит показатель 2018 года на 1,6 млрд долларов, бюджет этого года будет перевыполнен на 80 млрд драмов. Более того, учитывая планирование бюджета 2023 года, Пашинян пообещал через четыре года после революции увеличить доходы бюджета на 75%.
Между тем, депутат оппозиционной фракции «Айастан», член парламентской комиссии по экономическим вопросам Тадевос Аветисян называет эти оптимистичные заявления Пашиняна манипуляцией, утверждая, что на самом деле уровень жизни людей не улучшился, более того, социально необеспеченые слои населения оказались в худшем положении. По его словам, это подтверждает и отчет Всемирного банка, согласно которому в начале этого года увеличилось число недоедающих, в том числе недоедающих детей.
По мнению оппозиционного депутата, если доходы бюджета стабильно растут, то социальные расходы должны были быть увеличены, между тем, в проекте бюджета на 2023 год на социальную сферу было запланировано лишь 10-процентное увеличение.
Пособия по бедности не увеличатся, пенсии повысятся лишь на 6-7% в тех условиях, когда в сентябре годовая инфляция уже составила почти 10%.
В Уфе студентов обвинили в диверсии. Медведев хочет вернуть смертную казнь
Суд в Уфе арестовал четырёх местных жителей по делу о теракте в составе организованной группы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы
По версии следствия, 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов и Эмин Садыгов, а также 17-летний брат последнего как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против вторжения России в Украину и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкортостане.
Как пишут "Коммерсантъ" и "Верстка" со ссылкой на страницы обвиняемых во "ВКонтакте", Шахбазов учится в Уфимском юридическом институте МВД, у Садыгова в качестве учебного заведения указан Уфимский авиационный техникум, у его младшего брата — кадетский корпус имени Мусы Гареева в Уфе.
Дело уфимских студентов прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В день вынесения решения суда в Уфе он написал в телеграм-канале пост о "диверсантах" и возможности применения к таким людям смертной казни.
Он назвал обвиняемых "иностранными студентами" и "уродами", а также заявил, что во время Великой Отечественной войны "саботажников" расстреливали.
Как пишет "Вёрстка", судя по фотографиям и истории профилей в соцсетях, обвиняемые с детства живут и учатся в Уфе. Подтвердить наличие у них иностранного гражданства изданию не удалось.
Медведев предложил "не цацкаться" с такими "отморозками" - "иностранными и своими" и отказаться от моратория на смертную казнь.
"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России", - считает зампред Совета безопасности России.
О возвращении смертной казни Медведев говорит не впервые.
В марте комментируя, в том числе, приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ, Медведев назвал меру "дикой несправедливостью". Одновременно он сказал, что это и неплохой повод "хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". При этом он добавил, что решение даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин летом говорил, что для отмены моратория на казнь понадобится принятие новой конституции. При этом, по его мнению, отказ от моратория "стал бы очень плохим сигналом обществу".
Мораторий на применение смертной казни вступил в силу в России в мае 1996 года.
Россельхознадзор: в грузинских сливах обнаружен опасный вредитель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сообщила об обнаружении в партии свежей сливы из Грузии карантинного объекта – Восточной плодожорки.
По информации российского ведомства, «наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии» в партии весом 20,3 тонны подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору «Всероссийского центра карантина растений».
«Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении заражённой подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об её уничтожении. В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации заражённые сливы уничтожены под контролем Управления Россельхознадзора», – сказано в сообщении.
Грузинские ведомства информацию российских коллег пока не комментировали.
По информации Россельхознадзора, Восточная плодожорка – опасный вредитель, который повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В районах распространения она способна уничтожить от 50 до 100% урожая.
Польша собирается построить забор на границе с Калининградской областью
Власти Польши планируют построить забор на границе с российской Калининградской областью - заявил в среду польский министр обороны Мариуш Блащак. Он обосновал это решение опасениями того, что Россия может умышленно направлять в Польшу мигрантов.
"Аэропорт Калининграда теперь принимает рейсы с Ближнего Востока и из Африки. Я решил принять меры, чтобы усилить защиту польской границы", - сказал Блащак. По его словам, работы уже начались. Планируется возведение трёх заграждений из колючей проволоки высотой в 2,5 метра и шириной в три метра. Также планируется оснастить камеру , а также установка электронного оборудования.
Представитель властей Калининградской области заявил агентству РИА Новости, что планы польского правительства - "популизм", поскольку с российской стороны подобное заграждение уже построено.
В прошлом году Польша начала строительство стены вдоль границы с Беларусью - после того, как тысячи прибывших в эту страну мигрантов из стран Азии и Африки пытались перейти границу с Польшей в поисках убежища. Власти Польши и других стран обвинили власти Беларуси в организации этого процесса; Минск это отрицал.
Кадыров отправил в отставку секретаря чеченского Совбеза Апти Алаудинова
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об отставке экс-замминстра внутренних дел по Чечне, командира спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова с поста секретаря совета экономической и общественной безопасности Чечни.
В тексте опубликованного на официальном сайте главы Чечни указа от 31 октября Кадыров распорядился освободить Алаудинова от занимаемой должности «по собственной инициативе».
Алаудинов не заявлял о своем намерении покинуть пост ни в чеченских СМИ, ни в собственном телеграм-канале, в котором он продолжает публиковать отчеты о ходе боевых действий в Украине.
- Критики режима Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине «для искупительной миссии» - его обвиняли в заговоре против Кадырова в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что «уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести».
- В начале августа Алаудинов, назначенный за месяц до этого на должность секретаря чеченского Совбеза, получил звезду Героя России.
- 25 августа Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, речь идет о марте-апреле, когда Алаудинов принимал непосредственное участие в войне России против Украины, осуществляя руководство действиями «Ахмата» в Рубежном, Кременной и Северодонецке.
- В 2017 году «Новая газета» опубликовала расследование убийства 27 человек в подвале полка ППС имени Ахмата Кадырова в Грозном. По данным издания, в день расстрела Алаудинов находился на территории подразделения.
- В 2015 году, по данным правозащитников, Алаудинов, будучи замминистра внутренних дел по республике, применял физическую силу к задержанному по ложному обвинению оппозиционному активисту Руслану Кутаеву. Об угрозах убийством от Алаудинова также сообщал дагестанский активист Рамазан Джалалдинов.
- Кроме того, Алаудинов участвовал в публичных унижениях критиков Кадырова в эфире ЧГТРК «Грозный». В одной из бесед он потребовал от своих подчиненных делать «что угодно» с теми, кто «похож на террориста и экстремиста».
- Алаудинов был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Великобритания присоединилась к санкциям в отношении чеченского силовика.
Под Луганском пятеро мобилизованных ушли жить в лес
Пять человек, мобилизованных из Томской области и отправленных в аннексированную Луганскую область, покинули свою военную часть и ушли в лес. Им угрожают возбуждением уголовных дел о дезертирстве. В лесу они скрываются уже более двух недель, в последний раз связывались с родными 17 октября.
Мать одного из беглецов Елена Солодовникова рассказала Сибирь.Реалии, что ее сына мобилизовали 26 октября и пообещали, что он будет проходить трехмесячную подготовку в войсковой части Омска. Однако уже 29 октября его с товарищами переправили под Ростов-на-Дону, а через неделю - в Луганскую область Украины. По данным источника Сибирь.Реалии, в обеих воинских частях их назвали «мясом» и «фаршем». Солодовникова отмечает, что под Луганск ее сына переправили без продовольствия и боеприпасов.
В Луганской области томичи, по словам Солодовниковой, попали под минометный обстрел и были вынуждены отступать. «Они шли как пехота, никакой техники не было. Автоматы были, но что они, с автоматами против танков пойдут?» - говорит мать.
По ее словам, командования на поле боя тоже никакого не было: «главным» был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. Солдаты отступили в лес.
«Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», - рассказывает Солодовникова.
Солодовникова и сестры, жены и матери других мобилизованных написали коллективное письмо губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Также они обратились к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили дать мобилизованным нормальное командование и отправить их на обучение. Соломатина заявила им, что «офицеры отказываются работать с дезертирами». От офиса губернатора родным пришло сообщение, что обращение принято к рассмотрению.
Издание «Тайга.инфо» также рассказывает, что многие мобилизованные из Томской области очутились на передовой без обучения и экипировки. С некоторыми из них родственники потеряли связь и пытаются добиться ясности у местных властей.
- Уголовная статья о дезертирстве в период мобилизации или войны предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Лидер «Стратегии Агмашенебели» объяснил, почему собирается уйти из парламента
Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что готов покинуть парламент после консультации с западными партнерами, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Невыносимо находиться в одной среде с пророссиянами», - так он объяснил причину, имея в виду правящую партию.
«Для конституционных изменений нужен был мой голос – я вошел и проголосовал. Однако я не собираюсь в ежедневном режиме работать с Кобахидзе и другими. Мы, «Стратегия Агмашенебели», готовы покинуть парламент», - заявил Вашадзе.
Он отметил, что перед этим шагом «партия должна подготовить западных партнеров и объяснить им, что происходит». «Общество уже убеждается, что с «Грузинской мечтой» ничего не выйдет и что статуса кандидата в ЕС нам с ними не видать, наш шаг по сложению мандатов будет параллельным с осознанием народа этого факта», - сказал Вашадзе. Он отметил, что видит будущий шанс в объединении проевропейских политических сил Грузии.
После кадровых потерь у партии в парламенте остается всех два мандата.
В правящей партии в ответ на заявление Вашадзе заявили, что «переживать не будут».
«С его уходом в парламенте ничего не прибавится и не убавится», - сказал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Одновременно он обвинил Вашадзе в стремлении усилить поляризацию в грузинской политике, чтобы не допустить выполнения Грузией первого условия для получения страной статуса страны-кандидата в ЕС.
Председатель комитета парламента по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили заявил, что Вашадзе «не нашел себя в парламенте». «Теперь он винит в своем политиканстве других и использует определение пророссийские в отношении оппонентов.. Он мог бы и здесь продолжать делать свои бессмысленные заявления, но, похоже, что дальше будет делать их за пределами парламента», - сказал Кадагишвили.
В аннексированном Херсоне закрыта переправа через Днепр
В аннексированном российскими властями Херсоне закрылась переправа через Днепр. Это подтверждают как украинские, так и российские СМИ. Назначенная Россией администрация Херсонской области, ранее призывавшая всех жителей эвакуироваться с правого берега Днепра на левый, в среду объявила, что прекращает транспортное сообщение - как автомобильное, так и почти полностью речное.
Причины закрытия переправы власти не комментируют. Ранее предполагалось, что они ожидают масштабного наступления вооруженных сил Украины на Херсон и окрестности, и потому предлагают местным жителям переехать в более безопасное место на левобережье.
Что касается самого левобережья Днепра, там также проходит вывоз гражданского населения, в первую очередь тех, кто лоялен властям, назначенным Россией. В случае перехода территории под контроль Украины им может грозить суд за коллаборационизм.
Ранее местные власти объявили, что с 6 ноября эвакуация жителей из Каховского района Херсонской области может стать принудительной для всех.
- О начале перемещения жителей правобережья Днепра оккупационные власти Херсонской области объявили 18 октября. Причина, по их словам, наступление украинской армии и обстрелы со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и все правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин заявил, что возможны «непростые решения».
- 28 октября, российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о завершении «работы по организации вывоза» жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы. 31 октября глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
- Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
Агентство REGNUM объявило о приостановке работы
Российское информационное агентство REGNUM, активно поддерживавшее войну в Украине, объявило о приостановке работы.
Как говорится в сообщении в соцсетях агентства, собственник управляющей компании ИА REGNUM «без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством». При этом указывается, что это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы агентства в прежнем формате, «который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин».
Аналогичное сообщение также опубликовано в телеграм-канале главного редактора агентства Модеста Колерова.
Какие-либо подробности о сути конфликта пока не известны. В телеграм-канале агентства публикуются записи различных блогеров в поддержку редакции.
Информационное агентство REGNUM было создано 22 июля 2002 года. Оно писало о событиях в России и в странах бывшего СССР, выступая в поддержку расширения геополитического влияния Москвы. Агентство публиковало материалы в поддержку российского вторжения в Украину. Его соучредитель и главный редактор политолог Модест Колеров был включен в санкционный список ЕС.
Белый дом: КНДР может тайно поставлять в Россию боеприпасы
США подозревают Северную Корею в тайных поставках артиллерийских снарядов в Россию. Об этом пишет CNN со ссылкой на американскую разведку и представителей администрации президента США Джо Байдена.
По данным американской разведки, Северная Корея пытается создать видимость того, что боеприпасы идут в страны Ближнего Востока и Северной Африки, однако в действительности они предназначены для России.
В сентябре американская разведка также сообщала о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР.
В новых рассекреченных разведданных не говорится о том, сколько именно боеприпасов КНДР поставила или собирается поставить России. Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби, однако, заявил, что США продолжат следить за возможной поставкой оружия из Северной Кореи.
Представители России и КНДР эту информацию никак не комментировали.
Ранее стало известно о поставке России партии иранских дронов-камикадзе «Шахед-136». Минобороны России и власти Ирана официально отрицает эту информацию. Многие эксперты отмечают, что российская армия испытывает нехватку боеприпасов.
- КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на артудары по расположенной рядом с границей столице Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра, идентичного советской, а значит, и российской артиллерии.
Премьер-министр Дании после выборов подала в «техническую» отставку
Премьер-министр Дании Метте Фредириксен в среду объявила о своей отставке. Это произошло после досрочных парламентских выборов, на которых ее левоцентристский блок одержал победу. Отставка Фредериксен, которую должна утвердить королева Дании Маргрете, во многом техническая: Фредериксен уже заявила, что останется в политике и намерена сформировать более широкую политическую коалицию, которая включала бы и правоцентристские партии.
Комментаторы отмечают, что Фредериксен подала в отставку только как глава предыдущего правительства, чтобы создать новое, уже с дополнительными участниками.
Парламентские выборы состоялись в Дании 1 ноября - на семь месяцев раньше положенного срока. Это было сделано из-за критики датчанами действий правительства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нынешнего инфляционного кризиса. Из 179 мест в парламенте правящий левоцентристский блок получил 87. Таким образом, он оставляет за собой парламентское большинство, учитывая поддержку депутатов от заморских территорий Дании: уже проголосовавших в его пользу Фарерских островов и Гренландии, в которой подсчета голосов еще не было.
Метте Фредериксен назвала это «лучшим результатом за 20 лет». Социал-демократическая партия, как и в прошлые годы, стала лидером, завоевав 27,5% голосов избирателей.
Для формирования более широкой коалиции Фредериксен, скорее всего придется вести переговоры с партией умеренных, которую возглавляет экс-премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен, а также с Социалистической народной партией, Альянсом красных и зеленых и Социал-либеральной партией, которые поддерживали ее и ранее.
МИД РФ назвал условия возможного применения ядерного оружия
МИД России выступил в среду с заявлением, озаглавленным «Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны». Документ опубликован на фоне войны в Украине и опасений, которые высказывают представители Украины и стран Запада в связи с возможным применением Россией ядерного оружия в конфликте. О гипотетической возможности использования ядерного оружия говорили, хотя и не всегда прямым текстом, некоторые высокопоставленные российские представители.
В заявлении МИД утверждается, что Россия «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», а российские доктринальные установки по вопросу применения ядерного оружия «носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования». «Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – сообщает МИД России.
Подобные положения действительно содержатся в доктринальных российских документах. При этом не вполне ясно, что российские власти могут считать агрессией, при которой под угрозу поставлено само существование государства. Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что такой «агрессией» в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль аннексированных Россией территорий, таких как Херсонская или Запорожская области (часть этих областей уже сейчас под контролем Украины). По словам Медведева, это будет «угрозой существованию нашего государства и распад нынешней России» и, следовательно, может стать поводом для применения ядерного оружия. В заявлении МИД не содержится никаких комментариев относительно того, согласно ли ведомство с трактовкой Медведева.
Президент России Владимир Путин ранее, утверждая, что у России нет планов применять ядерное оружие в Украине, при этом говорил, что «для защиты территориальной целостности» Россия может применить «все средства».
В заявлении МИД также говорится, что «первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», и содержатся призывы к другим ядерным странам «отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта».
Как пишет в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным обсуждением использования ядерного оружия в войне с Украиной высокопоставленными российскими военными.
По данным издания, президент России Владимир Путин не был частью этих обсуждений. Он – единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, вне зависимости от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома. Там считают, что обсуждение вызвано фрустрацией российских военных от неудач в войне с Украиной.
Западные страны считают, что Кремль с февраля регулярно намекает на возможность использования ядерного оружия. Сотрудничающий с российским правительством Институт мировой экономики и международных отношений РАН выпустил доклад, в котором утверждалось, что Запад неправильно трактует высказывания российских официальных лиц. Как говорится в докладе, в связи с конфликтом в Украине угроз существованию российского государства на данный момент не просматривается.
Nord Stream опубликовала результаты осмотра «Северных потоков»
Компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» из России в Германию, в среду опубликовала результаты своего расследования аварии на этих газопроводах. Как указано в докладе, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трех до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров. Акватория, в которой произошли предполагаемые взрывы, принадлежит к экономической зоне Швеции.
Расследование было инициировано российской стороной: 51% акций Nord Stream принадлежат «Газпрому» - владельцу обоих «Северных потоков». Отдельные расследования инцидента также ведут власти Швеции, Дании и Германии, в чьих территориальных водах находятся газопроводы. О совместном расследовании страны договориться не смогли, также страны ЕС отказались привлечь к расследованию Россию.
Обе трубы «Северного потока» и одна из труб «Северного потока-2» оказались выведены из строя в конце сентября. Мониторинговые службы близлежащих стран зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии, что позволяет предполагать взрывы. «Северный поток» был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введен в эксплуатацию.
На момент аварии поставки газа в Европу по «Северному потоку» также были прекращены «Газпромом», руководство ссылалось на технические причины.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нем не будут участвовать российские специалисты. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом и заявил, что за ним стоит «диверсия англосаксов».
- Европейские страны также считают аварию результатом диверсии. Однако, по данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповрежденной одну нитку «Северного потока – 2», Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода. При этом после взрывов он тоже мог оказаться непригодным для эксплуатации.
В Абхазии завершили ремонт на линии «Ачгуара»
Ремонт высоковольтной линии «Ачгуара» в Очамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия завершен.
Крупная авария на ЛЭП произошла накануне. Значительная часть абонентов осталась без света, после чего Абхазия запросила переток электроэнергии из России.
Сегодня в компании «Черноморэнерго» сообщали о введенном для абонентов ограничении на подачу электроэнергии с 10.00 до 15.00.
Электроэнергия, вырабатываемая на «Ингури ГЭС», поступает в Абхазию по линии «Ачгуара». 11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщили о ремонтных работах на ЛЭП, в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек). Ранее ремонт линии, которую называют самым уязвимым объектом абхазской энергетики, неоднократно откладывался.
Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт
Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат и записали на видео претензии к командованию и властям. Их обращение опубликовали правозащитный проект Gulagu.net и телеграм-канал "Сердитая Чувашия".
В нём мобилизованные отказываются от участия в войне с Украиной и заявляют, что "будут добиваться справедливости", пока им не выплатят обещанные суммы.
"Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?" - говорится в обращении.
Начальство в учебном центре в свою очередь объясняет призванным в ходе мобилизации, что денег никому не обещало, а был всего лишь законопроект от депутатов КПРФ, который прошёл только одно чтение в Госдуме и был снят с повестки. Мобилизованные в ответ предложили депутатам самим отправиться на войну в Украину.
Позже в чате мобилизованных и на канале "Сердитая Чувашия" появилась информация о начавшемся ближе к ночи бунте в учебном центре . Туда стянули ОМОН и Росгвардию.
По неподтверждённой информации, участников бунта "успокоили". Как именно — неизвестно.
Это не первый раз, когда мобилизованные в России жалуются на проблемы с командованием или обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео.
После начала мобилизации из разных регионов поступает информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. The Insider обнаружил, что жены мобилизованных россиян обсуждают в чатах, что собрать мужа на войну стоит около 150 тысяч рублей.
К пошиву одежды для мобилизованных власти привлекали школьников и студентов во Владимирской, Ростовской, Самарской областях, Бурятии, Башкортостане и в других регионах России.
RT выпустил фильм «отстранённого от работы» Красовского
Российский государственный канал RT выпустил фильм своего ведущего Антона Красовского про спорт. Часовой проект "Спорт. Россия: XXI век" выложен в соцсети через неделю после того, как главный редактор канала Маргарита Симоньян заявила об остановке сотрудничества с тележурналистом.
Заявлялось, что Красовский отстранён от эфира после того, как заявил в авторской программе, что украинских детей можно топить в реке или сжигать заживо. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого призвал все страны мира запретить вещание канала за призывы к геноциду.
Симоньян назвала высказывание Красовского "диким и омерзительным" и заявила, что она и коллектив канала "не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из них способен разделять подобную дичь". Красовский дважды публично извинялся, в том числе перед Симоньян и коллегами с RT.
Канал возвращение ведущего не анонсировал и не комментировал. Ранее издание "Медуза" рассказывало, что на RT "специально под Красовского" была создана русскоязычная дирекция, которую он возглавил. О назначении какого-либо нового человека на эту должность не сообщалось.
Следственный комитет передавал, что глава ведомства требовал доложить ему о ситуации вокруг слов ведущего, но о каких-либо процессуальных действиях пока что неизвестно.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский боец – Леван Сахелашвили. Информацию об этом распространили в социальных сетях.
В министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что грузинское посольство в Киеве получило информацию о смерти бойца. Начаты процедуры, необходимые для доставки тела Сахелашвили на родину.
С первых дней войны в Украине воюют несколько сотен грузинских добровольцев, которые числятся в разных батальонах. Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала войны в Украине погибли уже 24 грузинских бойца.
VEON продаёт владельца бренда «Билайн». Ранее холдинг вышел из бизнеса в Грузии
Нидерландский холдинг VEON начал продажу российского бизнеса – крупнейшего поставщика телекоммуникационных услуг «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
В сообщении на сайте VEON говорится, что руководство холдинга изучает варианты, которые устроили бы все заинтересованные стороны, включая акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, которые работают в России и за её пределами.
«Вымпелком» подтвердил начало реструктуризации владения оператором. Источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что российский бизнес будет передан в управление топ-менеджменту компании.
Из-за санкций, наложенных на Россию после нападения на Украину, «Вымпелком» попал под регуляторные ограничения, так как акционер VEON находится в «недружественной» юрисдикции. Это привело к тому, что компания оказалась в невыгодном положении по сравнению с другими игроками рынка, пишет «Коммерсантъ».
Выйдя из состава акционеров «Вымпелкома», VEON сократит для себя репутационные риски. О них компания говорила в годовом отчёте за 2021 год.
В июне VEON заявила, что в первом квартале 2022 года её российский бизнес обесценился почти на 450 миллионов долларов. Во втором квартале на Россию приходилось более половины выручки холдинга – более одного миллиарда долларов.
VEON также сообщила, что ей придётся остановить развитие российских сетей из-за санкций. Нидерландский холдинг также рассматривает продажу до 2023 года башенных активов в Бангладеше, Пакистане и Украине.
В июне стало известно, что VEON продает свой грузинский актив «VEON-Грузия» за 45 млн долларов. Покупателем выступил местный партнер холдинга, бизнесмен Хвича Макацария. В холдинге VEON тогда заявили, что сделка «соответствует стремлению компании по оптимизации ее структуры».
- VEON владеет 100% «Вымпелкома». Российская компания основана в 1992 году бизнесменом Дмитрием Зиминым. В состав VEON «ВымпелКом» вошёл в 2009 году.
- Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста – штихтинга.
Россия возвращается к соглашению об экспорте зерна из Украины
Минобороны РФ объявило, что Россия решила возобновить участие в черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщает ТАСС.
В официальном заявлении ведомства говорится, что благодаря участию ООН и содействию Турции Россия получила письменные гарантии от Украины о том, что зерновой коридор не будет использован для ведения боевых действий.
"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", – заявили в ведомстве.
Одновременно с этим президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил, что зерновой коридор для вывоза продовольствия из украинских портов восстановил работу к середине дня среды, 2 ноября. По его словам, о том, что гуманитарный коридор возобновил работу, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.
29 октября Россия бессрочно приостановила свое участие в "зерновой сделке" – соглашению о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в связи с "атакой беспилотников на суда в Севастополе", о которой ранее в субботу сообщил губернатор города. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". В российском МИД в "массированном ударе" с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе обвинили Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России "прекратить голодные игры" и вернуться к выполнению своих обязательств.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала намеренно обострять продовольственный кризис еще в сентябре. Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение, заявив, что от этого зависит преодоление глобального продовольственного кризиса. Президент США Джо Байден назвал решение Москвы "совершенно возмутительным".
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, указывали эксперты. В ООН тогда предупреждали об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
После проведенных переговоров 22 июля при посредничестве Турции и ООН с Россией и Украиной были подписаны два отдельных соглашения о восстановлении морского зернового экспорта. Стороны договорились о прекращении огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Эти договоренности действуют до середины ноября.
Михаил Саакашвили, возможно, заразился коронавирусом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с мая остается в тбилисской клинике «Вивамед», мог заразиться коронавирусом. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
У заключенного Саакашвили, по словам адвоката, высокая температура. Кроме того, он общался с человеком, у которого позже диагностировали COVID-19.
«Сейчас он в изоляции. В четверг или пятницу его повторно протестируют на коронавирус. Первый тест был отрицательным. Однако инкубационный период еще не прошел. У него температура и слабость. Он в основном лежит», – сказал Хачапуридзе.
Из-за состояния здоровья Саакашвили сегодня не смог присутствовать на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Процесс в очередной раз отложили.
- Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.
Пашинян: «Наше предложение о продлении мандата миротворцев было отклонено»
В ходе трехсторонней встречи в Сочи Армения предложила продлить срок миссии российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Об этом в парламенте Армении заявил глава правительства страны Никол Пашинян.
По его словам, речь шла о продлении мандата миротворцев на неопределенный срок – на 20, 15 или 5 лет. Пашинян говорит, что предложение было отвергнуто.
«Но должен отметить, что, по моему восприятию, вопрос вошел в повестку дня», – сказал Пашинян.
Говоря о статусе Нагорного Карабаха, Пашинян указал на позицию российских партнеров. Они, по словам армянского премьера, считают, что необходимо отложить вопрос на неопределенное время, обосновав это тем, что на данный момент объективно нет возможности найти взаимоприемлемый статус.
Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? По словам Пашиняна, на 100 процентов.
Как говорит Пашинян, армянская сторона настаивала на том, чтобы в трехстороннем заявлении в Сочи была сделана ссылка на известные российские предложения.
«Но по призыву наших российских коллег мы постарались быть более гибкими, чтобы не заводить ситуацию в тупик», – сказал премьер-министр.
- В трехстороннем заявлении, принятом по итогам переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, не упоминается Нагорный Карабах, лишь отмечается «ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания».
- Стороны договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».
- По словам Владимира Путина, «не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из текста, предварительно проработанного на уровне специалистов».
- Ранее Пашинян во время встречи с Путиным говорил, что предлагает внести в текст заявления тезис о поддержке российского подхода по нагорно-карабахской проблеме. Алиев, в свою очередь, заявил, что «карабахский конфликт – это уже история».
«Сила народа» объявила войну либералам и тем, кто против традиционных ценностей в Грузии
Движение «Сила народа» объявило, что делает одним из главных своих направлений «разоблачение агрессивной кампании, проводимой либералами».
«Стремление и цель грузинского народа – влиться в европейскую семью через традиции, а не за счет отказа или осуждения национальных и христианских ценностей. Те, кто враждебно относится к нашим национальным традициям и христианским ценностям – грубо противостоят желанию народа», – говорится в новом заявлении движения.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что объединение «Сила народа», созданное группой депутатов, объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности. Основатели – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, заявляют, что остаются единомышленниками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу.
«Либеральную идеологию в Грузии пропагандируют отягощенные комплексами радикалы, которые пытаются доказать свое ложное превосходство над разумной и умеренной частью общества», — говорится в заявлении движения.
«Сила народа» утверждает, что «цель пропаганды либеральной идеологии – «денационализация» Грузии и полное опустошение общества от национальных и христианских ценностей.
«Так называемые «либералы» во всем мире и в Грузии агрессивно внедряют такие идеи, как однополые браки и смена пола для несовершеннолетних, а тех, кто против — объявляют врагами прогресса», — считают авторы заявления.
При этом «Сила народа» вновь заявила, что посол США продолжает игнорировать задаваемые вопросы, а «американские дипломаты считают, что все должны слепо им верить и никто не имеет права спрашивать и критиковать».
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