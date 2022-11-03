Ахмед Закаев: Украина должна признать независимость Дагестана

Минобороны РФ объявило, что Россия решила возобновить участие в черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщает ТАСС.

В официальном заявлении ведомства говорится, что благодаря участию ООН и содействию Турции Россия получила письменные гарантии от Украины о том, что зерновой коридор не будет использован для ведения боевых действий.

"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения", – заявили в ведомстве.

Одновременно с этим президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил, что зерновой коридор для вывоза продовольствия из украинских портов восстановил работу к середине дня среды, 2 ноября. По его словам, о том, что гуманитарный коридор возобновил работу, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.

29 октября Россия бессрочно приостановила свое участие в "зерновой сделке" – соглашению о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в связи с "атакой беспилотников на суда в Севастополе", о которой ранее в субботу сообщил губернатор города. По версии Минобороны, атаке подверглись суда, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". В российском МИД в "массированном ударе" с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе обвинили Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России "прекратить голодные игры" и вернуться к выполнению своих обязательств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала намеренно обострять продовольственный кризис еще в сентябре. Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение, заявив, что от этого зависит преодоление глобального продовольственного кризиса. Президент США Джо Байден назвал решение Москвы "совершенно возмутительным".

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, указывали эксперты. В ООН тогда предупреждали об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.

После проведенных переговоров 22 июля при посредничестве Турции и ООН с Россией и Украиной были подписаны два отдельных соглашения о восстановлении морского зернового экспорта. Стороны договорились о прекращении огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Эти договоренности действуют до середины ноября.