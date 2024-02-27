Активисты в Тбилиси призвали власти РФ найти похищенную Седу Сулейманову

Во вторник, 27 февраля, у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси прошла акция в поддержку Седы Сулеймановой — уроженки Чечни, которую похитили из Петербурга в августе 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал RusNews.

Активисты потребовали от властей России найти Сулейманову. Они держали плакаты «Свободу Седе», «Нет убийствам чести!», «Где Седа?».

Цель массового пикета – выражение солидарности. Ситуация, когда женщина может исчезнуть вызывает тревогу, рассказала одна из активисток.

«Мы хотим, чтобы люди узнали о Седе. Она символ для меня, потому что нельзя забывать о женщинах, которые пропали. Они не должны оставаться в тени. Нужно помнить о них и напоминать об этом другим», – цитирует ее телеграм-канал.

В акции участвовали 12 человек – они раздавали прохожим листовки с информацией о Сулеймановой, передает телеграм-канал Paper Kartuli. Рядом дежурили около 10 полицейских.

26-летнюю Седу Сулейманову похитили из Санкт-Петербурга в августе этого года ее родственники. Они нашли ее с помощью силовиков из Чечни. Семья девушки воспользовались уже проверенной схемой: они обвинили Сулейманову в краже и «по закону» ее увезли якобы для допроса, рассказывает сайт Кавказ.Реалии.

Ранее в прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что девушка добровольно поехала в Грозный на допрос, а потом по собственному желанию осталась у семьи. По словам правозащитников и нескольких свидетелей, она уже может быть уже мертва.