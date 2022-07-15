Активы Starbucks в России покупают ресторатор, музыкант и сенатор

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Виннице терактом.

После ракетного удара по Виннице, в результате которого погибли 23 человека, в городе задержали 300 человек в рамках поиска предполагаемого наводчика. Об этом в эфире Настоящего Времени сообщил мэр украинского города Сергей Моргунов.

Он добавил, что задержанных проверяет СБУ и полиция. Мэр сказал, что воздержится от более точных комментариев по задержанным, пока не будет более точной информации от СБУ.

Моргунов также сообщил, что большинство пострадавших оказалось среди тех людей, которые находились в момент ракетного удара на улице.

"Фактически осколки от ракеты в радиусе сотни метров разлетались в разные стороны", – сказал он в эфире.

По его словам, последние два месяца местные жители уже не реагировали на оповещения воздушной тревоги, поэтому 14 июля большинство людей, находящихся рядом с местом ракетного удара, не стали укрываться, услышав тревогу, что также привело к большому количеству пострадавших.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что после ракетного удара по Виннице в городе задержали несколько десятков человек.

"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах полиции, Службы безопасности Украины. После этого можно будет что-то говорить", – заявил он.

По его словам, в настоящее время у правоохранителей нет данных о конкретных наводчиках.

Среди погибших в результате ракетного удара по Виннице была 4-летняя Лиза. Позже стало известно, что она снималась в рождественском ролике первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом супруга президента рассказала на своей странице в твиттере.

"Сегодня с ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я осознала, что я знаю эту девочку, — написала она. — Мы познакомились во время записи видео к рождественским праздникам. Маленькая озорница успела разрисовать за пол часа красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими".

Вместе с постом Зеленская опубликовала фрагмент видео, на котором она вместе с детьми с особыми образовательными потребностями разрисовывала игрушки для елки.

По данным полиции Украины, 14 июля три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в Виннице. Кроме того, от ракетных ударов пострадали Дом офицеров и расположенные рядом жилые дома. Утверждается, что удар также задел больницу.

"Страна.ua" пишет, что удар нанесли по району, где расположен Дом офицеров, дом быта "Юбилейный" и памятник ВВС Украины. В офисе президента Украины говорят, что удар нанесли крылатыми ракетами "Калибр" с подлодки, находящейся в Черном море. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что еще четыре ракеты над Винницкой областью сбили ПВО.

По данным ГСЧС Украины, за медицинской помощью обратились 117 человек, 71 человек госпитализирован (из них три ребенка). Ведется поиск 18 человек, с которыми нет связи.

В результате ударов было повреждено более 50 зданий и свыше 40 машин.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся в Виннице терактом.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?" – заявил он.

Российская сторона утверждает, что ракетный удар наносился по Дому офицеров, так как в нем "готовились Вооруженные силы Украины". Об этом заявил старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов. Он стал первым представителем российских властей, прокомментировавшим удар по Виннице.

СМИ в то же время указывают, что Дом офицеров – это культурный центр, а не военный объект. 14 июля там собиралась дать концерт украинская певица Roxolana (настоящее имя – Роксолана Сирота). Она утверждает, что во время обстрела Винницы погиб один из участников ее команды, еще один тяжело ранен.