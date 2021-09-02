«Аль-Джазира»: В аэропорту Кабула завтра возобновятся внутренние рейсы

Представитель афганской гражданской авиации сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что аэропорт Кабула скоро снова заработает.

«Внутренние рейсы начнутся завтра (3 сентября), международные - позже», - сказал он.

Чтобы быстрее возобновить работу аэропорту, власти Катара в среду, 1 сентября, прислали самолет с техническим персоналом. В Дохе считают, что закрытие кабульского аэропорта после ухода американских войск может создать серьезные стратегические и гуманитарные проблемы.

Эту позицию поддерживает и Турция, которая также планирует оказать техническую поддержку в этом вопросе «Талибану» (движение признано в России террористическим и запрещено).

За открытие аэропорта выступили и европейские страны, в том числе Германия, Нидерланды и Великобритания. Министр иностранных дел последней – Доминик Рааб – заявил, что с апреля его страна эвакуировала около 17 000 британских и афганских граждан и готова предоставить убежище тем, кто все еще остается в Афганистане и подвержен риску.

Кроме перелетов возобновятся и денежные переводы: компания Western Union объявила, что возобновит свои услуги в Афганистане и с 3 по 17 сентября откажется от комиссий.

По данным Всемирного банка, денежные переводы афганцев, проживающих за границей, в прошлом году составили почти 789 млрд долларов, и имеют решающее значение для экономики страны.