Американская Starbucks нашла покупателя на российский бизнес

Американская сеть кофеен Starbucks, которая после начала российского военного вторжения в Украину объявила об уходе из России, нашла покупателя на российский бизнес. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух консультантов компании. Её может приобрети российский ресторатор Антон Пинский. Эту информацию также подтвердил один из знакомых бизнесмена.

По словам собеседников издания, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks, а также помещение в торговом центре "Пушкино Парк", находящееся в собственности компании.

Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов "Макдоналдс", которую приобрел российский предприниматель Александр Говор и переименовал во "Вкусно — и точка!", утверждает источник газеты.

При этом сам Пинский не подтвердил информацию о сделке. В Starbucks и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».

Американская сеть кофеен проработала на россиском рынке 15 лет. В стране насчитывается около 130 заведений Starbucks . В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а 23 мая сообщила об окончательном уходе с российского рынка.