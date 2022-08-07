Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы

По заявлению администрации президента Грузии, непредставление президентом парламенту действующего председателя ЦИК обусловлено тем, что его кандидатура уже дважды не набрала большинства в 2/3 членов парламента, что необходимо для избрания на 5-летний срок. По оценке Саломе Зурабишвили, выдвижение одних и тех же кандидатур в председатели и избрание лишь на 6 месяцев не способствует укреплению ЦИК, который является важным государственным институтом.

«Комментарии, а также совершенно безосновательные выводы, сделанные со стороны как большинства, так и оппозиции в связи с представлением президентом Грузии для избрания в парламент 5 августа 2022 года кандидатур на должности председателя и члена ЦИК, это ничто иное, как попытка ввести общественность в заблуждение и больше углубить политическую поляризацию.

Непредставление парламенту кандидатуры действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили категорически исключает ненадлежащую оценку президентом профессионализма, опыта и деятельности господина Георгия Каландаришвили. Как известно общественности, президент уже дважды представляла парламенту кандидатуру Георгия Каландаришвили для избрания на должность председателя ЦИК. Однако его кандидатура оба раза не смогла набрать необходимого количества голосов, в результате чего оба раза он был избран сроком только на 6 месяцев.

Непредставление парламенту действующего председателя и действующих членов ЦИК обусловлено тем, что их кандидатуры уже дважды не смогли набрать большинства в 2/3 членов парламента, необходимого для избирания сроком на 5 лет. Постоянное выдвижение одних и тех же кандидатур в председатели ЦИК и избрание их сроком только на 6 месяцев не способствует укреплению ЦИК, этого важного государственного института и демократическому развитию.

5 августа президент представила парламенту для избрания на пост председателя и члена ЦИК кандидатуры, отобранные соответствующей конкурсной комиссией в порядке открытого конкурса. Отбором кандидатов комиссия подтвердила их профессионализм и квалификацию. Соответственно, выражением неуважения к кандидатам являются заявления, которые касаются непринятия участия в процессе их отбора.

Решение президента направлено на содействие вовлечению в процесс новых профессионалов, демократическому и институциональному усилению ЦИК, выявлению для избрания на эту важную должность кандидатур с широким политическим консенсусом и высокой легитимацией.

Институциональное усиление ЦИК и совершенствование избирательного законодательства в этом направлении также предусмотрено в рекомендациях Евросоюза, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата в члены ЕС», - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента, передает «Итерпрессньюс».