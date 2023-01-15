Ангарский маньяк заявил о «мечте» отправиться на войну

Михаил Попков, бывший милиционер из Ангарска, осужденный к пожизненному заключению за убийство более 80 женщин, заявил в интервью «Вести-Иркутск», что у него есть мечта - попасть в армию.

В том же интервью так называемый Ангарский маньяк сообщил, что ранее признался еще в двух убийствах, после чего его этапировали из Мордовии в Иркутск - сообщает Сибирь.Реалии.

Как сказал Попков, прямо сейчас он в армию не собирается, потому что «это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная». «Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит?» - сказал осужденный за убийства. Но когда пройдет зима, «самые морозы», он бы «не задумываясь согласился» отправиться на войну с Украиной, хотя и сомневается, что его возьмут. По словам бывшего милиционера, у него востребованная военно-учетная специальность.

О «ЧВК Вагнера», которая вербует в российских колониях заключенных для участия в войне, Попков не упомянул.