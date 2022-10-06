Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе

В Швейцарии накануне прошел 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры в женевском формате прошли впервые с декабря 2021 года.

Американскую делегацию в Женеве возглавлял Филип Рикер, которого госсекретарь США Энтони Блинкен в августе назначил старшим советником по переговорам на Кавказе.

Как заявил Рикер журналистам, на встрече США вновь подтвердили твердую и неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках её международно признанных границ.

«Необходимо полностью выполнить Соглашение из шести пунктов от 2008 года – это важно для жителей региона. Конечно же, нас беспокоят проблемы внутренне перемещенных лиц, вопросы оказания гуманитарной помощи. И, в конечном счете, важно достичь долгосрочного мира в этом регионе. Ведь географию изменить нельзя», – сказал Рикер.

По словам спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара, в ходе 56-го раунда Женевских дискуссий состоялся очень откровенный обмен мнениями.

«Очевидно, эта встреча не прошла в обычном режиме, учитывая геополитическую ситуацию. Однако как сопредседатели, так и участники дискуссий сошлись во мнении, что было необходимо вновь собраться здесь, в Женеве. Я хотел бы поблагодарить всех участников, которые, несмотря на имеющиеся геополитические вызовы, приняли решение собраться здесь», – сказал он.

В МИД Грузии заявили, что с их стороны главный акцент был сделан на вопрос безопасного и достойного возвращения беженцев, а также на тему невыполнения Россией соглашения от 2008 года. Замглавы ведомства Лаша Дарсалия назвал переговорный процесс «особенно сложным».

«В первую очередь потому, что между раундами был определенный перерыв, а также потому, что сегодня вокруг нас достаточно сложная обстановка безопасности, что, естественно, отражается и на оккупированных территориях», – сказал он.

В МИД России заявили о «деструктивном характере действий ряда участников дискуссий, которые в русле своей антироссийской линии заморозили работу женевского формата на девять месяцев». Ранее Россия требовала перенести переговоры «в более нейтральное место».

«Указали на недопустимость повторения подобной ситуации. Дали понять, что с нашими дальнейшими шагами будем определяться с учетом восприимчивости сопредседателей и принимающей швейцарской стороны к российским озабоченностям», – сказано в заявлении.

В Москве указывают, что внерегиональные игроки пытаются «спровоцировать напряженность» в регионе, однако ситуация «на земле», по информации российской стороны, «остается относительно спокойной».

Абхазская делегация продолжила настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы, заявили в МИД самопровозглашенной республики Абхазия.

«Грузинская сторона в очередной раз отказалась вести диалог по этому важному вопросу повестки дня», – сказали в ведомстве.

Абхазская сторона на встрече выразила серьезное беспокойство «в связи с продолжающимся процессом наращивания военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО» и заявила, что проводимые на территории Грузии военные учения под эгидой НАТО «приобретают все более масштабный характер и создают реальную угрозу миру и стабильности в регионе».

В Женеве также обсудили возможность возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гали. По информации абхазской стороны, новые предложения по возобновлению работы данного формата были представлены в декабре 2021 года, «однако эти инициативы остались без реагирования со стороны грузинских участников».

Югоосетинская делегация предложила грузинской стороне приступить к совместной двусторонней работе по делимитации и демаркации де-факто границы, сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию.

«Югоосетинская делегация заострила внимание участников на продолжающихся с грузинской стороны периодических приграничных провокациях, фактах намеренного нарушения режима госграницы и необходимости продолжения обозначения линии госграницы инженерными сооружениями как реального фактора снижения количества таких нарушений», – заявили представители югоосетинской стороны.