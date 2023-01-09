Антивоенный комитет призвал россиян за границей выйти на акции протеста

Антивоенный комитет России призывал россиян, которые проживают за пределами страны, 24 февраля выйти на акции протесты против войны. Планируются, что митинги пройдут у российских посольств, консульств, торговых представительств или в иных коллективно согласованных местах, сообщается на сайте комитета.

24 февраля исполнится ровно год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Участники Антивоенного комитета подчеркивают, что протесты против войны в России стали чрезвычайно опасны. В то же время порядка миллиона граждан, по их данным, уехали из страны и могут принять участие в митингах за рубежом.

«Голос этого миллиона сейчас важен для цивилизованного мира, который пытается понять, какими будут отношения с Россией и россиянами в будущем», – говорится в сообщении комитета. «Мы обязаны доказать - это война Путина и его режима, но не российского народа».

Антивоенный комитет России также заявил, что готов оказать юридическую, информационную и организационную поддержку тем, кто решить участвовать в антивоенных акциях 24 февраля.