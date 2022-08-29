Антониу Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия

Российского посла в самопровозглашенной республике Абхазия Михаила Шургалина вслед за Общественным союзом ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» критикует оппозиционная общественная организация «Аидгылара». Поводом послужила позиция, высказанная дипломатом в интервью РИА Новости относительно проекта российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда».

«Аидгылара» призывает посла к корректности и осторожности «в своих высказываниях и суждениях», указывая при этом, что в Абхазии «нет и не может быть по определению антироссийских настроений».

«Вы представляете в Абхазии Российскую Федерацию, её руководство и народ, которых у нас безмерно уважают. Нет никакой пользы в риторике, до которой доведена ситуация», – сказано в обращении.

В общественной организации говорят, что соглашение о передаче в собственность Российской Федерации госдачи «Пицунда» не отвечают ни политическим интересам Абхазии, ни политическим интересам России. Нормы, заложенные в нём, прямо противоречат абхазской Конституции, сказано в заявлении.

«Убеждены, что подобный алгоритм действий – лишь первый шаг. На очереди объекты ИнгурГЭС, форелевое хозяйство и другие активы страны», – сказано в заявлении.

В «Аидгылара» вновь призвали абхазского лидера Аслана Бжания отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения.

«Ваши некомпетентные действия формируют в абхазском обществе негативные и опасные процессы. Мы обязаны вам на это указать. Не втягивайте нас в это. Слишком много горя, боли и лишений мы перенесли, чтобы добиться суверенитета нашей страны», – обращаются оппозиционеры к абхазскому президенту.

Как сообщалось ранее, в общественном союзе «Аиааира» заявили, что российской посол занимается «откровенной фальсификацией и искажением фактов» и не исключают, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пересмотреть полномочия» дипломата.

Михаил Шургалин в интервью РИА Новости заявил, что ситуация вокруг передачи объекта «Пицунда» является «излишне политизированной». Он предупредил, что «политические спекуляции на этой теме способны навредить дальнейшему развитию взаимодействия» между Россией и Абхазией. По словам Шургалина, история с «Пицундой» заметно вдохновила противников государственного суверенитета Абхазии. В этом контексте упомянул он и тех, «кто находится за Ингуром» (на территории, контролируемой центральными властями Грузии – ред.). Они, по словам Шургалина, «с удовольствием муссируют этот сюжет в своих интересах».

Посол добавил, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по «Пицунде» очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты, как «строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги».