AP сообщило о госпитализации Лаврова на Бали. Он выступил с опровержением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия на остров Бали в Индонезии был доставлен в больницу – утверждает агентство Associated Press со ссылкой на трёх правительственных чиновников Индонезии. Официально о госпитализации Лаврова не объявлялось.

По данным двух источников агентства в правительстве Индонезии, у Лаврова, предположительно, возникли проблемы с сердцем.

После появления сообщения AP о госпитализации Лаврова пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что с министром всё в порядке.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», – написала она в телеграме. Сам Лавров сообщение пока не комментировал.

Позднее Захарова опубликовала видео, на котором Лавров, сидя на веранде, называет сообщения о его госпитализации «политической игрой» и призывает западных журналистов «быть честнее».

«И про нашего президента уже лет 10 говорят, что он болен», – говорит Лавров.

Губернатор Бали, которого цитирует агентство Reuters, утверждает, что российский министр действительно побывал в больнице. По его словам, он посетил её в воскресенье и прошёл обследование, после чего покинул больницу «в добром здравии». Это сообщение сам Лавров и российский МИД не комментировали.

Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите «Группы двадцати», который открывается на Бали во вторник.