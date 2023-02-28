Apple выплатила в России штраф в 12 миллионов долларов

Американская корпорация Apple выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей (12,12 миллиона долларов США) в рамках российского антимонопольного дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Как отмечает "Голос Америки", антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского", приложение которой с программой родительского контроля Кaspersky Safe Kids было отклонено в AppStore.

Это уже второй случай в 2023 году, когда Apple cоглашается со штрафами, наложенными на компанию российскими властями. 17 января ФАС оштрафовал Apple на 17 миллионов долларов, за якобы "принуждение российских разработчиков к использованию платежных сервисов Apple" в магазине приложений AppStore.

В марте 2022 года Apple приостановила официальные продажи всех своих продуктов в России после начала войны в Украине. В России был также отменён платежный сервис ApplePay в России.