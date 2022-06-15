Арестован топ-менеджер «Аэрофлота», отвечавший за покупку самолётов

Суд в Москве арестовал топ-менеджера «Аэрофлота» Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Хорошевского суда. По данным агентства, обвиняемый обжаловал судебное решение.

Минаев возглавляет департамент планирования и развития парка воздушных судов крупнейшей российской авиакомпании. Он заключён под стражу до 8 августа.

По данным СМИ, дело топ-менеджера "Аэрофлота" может быть связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии авиакомпании. Речь идёт о контракте на сумму в 200 миллионов рублей, который крупнейший российский авиаперевозчик заключил с американской компанией Bain в 2019 году и, как считает следствие, был невыгоден авиакомпании.

В мае нынешнего года тот же суд по аналогичному обвинению санкционировал заочный арест бывшего замдиректора компании "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, обвиняемого в рамках дела об особо крупном мошенничестве. Ещё до решения суда Панова объявили в международный розыск.

Сам Панов утверждает, что обвинения в его адрес политически мотивированны. По его словам, уголовное дело было возбуждено на следующий день после публикации его антивоенной колонки в британской газете Financial Times. В ней Панов, помимо прочего, призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов. Конфликт в Украине, по его мнению, разрушителен для экономики и репутации России, а руководители, которые поддерживают вторжение в Украину, будут соучастниками военных преступлений Москвы. Панов уволился из "Аэрофлота" и уехал из России в начале марта.