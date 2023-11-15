Армен Гаспарян из «Соловьев LIVE» в Украине приговорен к 10 годам

Суд в Украине заочно приговорил Армена Гаспаряна, российского провоенного радио- и телеведущего и блогера, часто выступающего в программах Владимира Соловьева, к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В пресс-релизе СБУ Гаспарян называется «идеологом денацификации», так как именно он популяризировал этот термин и начал употреблять его в контексте нападения на Украину задолго до широкомасштабного вторжения 2022 года. СБУ подчеркивает, что в 2018 году Гаспарян издал свою книгу «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», которая «продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину».

Одной из целей так называемой специальной военной операции против Украины президент России Владимир Путин называл «денацификацию». В Украине этот термин трактуют как планы российских властей лишить украинцев национальной самобытности, русифицировать их.

Гаспаряна признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, - сообщает Настоящее время.

В апреле 2023 года Путин включил Гаспаряна в Общественную палату России.

Гаспарян написал в телеграме, что ему «на приговор абсолютно наплевать», однако посвятил приговору и шуткам по его поводу более пяти постов за несколько часов.