Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах на границе

На армяно-азербайджанской границе возобновились обстрелы. Минобороны Армении сообщило, что в ночь с 13 на 14 сентября Азербайджан возобновил боевые действия на границе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как утверждает армянская сторона, Азербайджан использовал ударные беспилотники, применял артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также начал наступательные действия в направлении Джермука и села Верин Шоржа неподалеку от озера Севан.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в обстрелах из минометов и артиллерийских орудий Армению. По данным ведомства, их позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах до сих пор обстреливаются.

Ранее Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решил направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для "оценки обстановки" и подготовки доклада главам государств.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам.

В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили "масштабную диверсию" на азербайджано-армянской государственной границе. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате произошел бой, говорится в заявлении ведомства. В Азербайджане также опровергли информацию о вторжении на территорию Армении.

Армения заявила о гибели 49 человек со своей стороны. Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.