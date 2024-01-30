Армения отказала в выдаче уроженца Чечни, который заявлял о пытках

Административный суд Еревана отказал в экстрадиции в Россию уроженца Чечни Салмана Мукаева, которого на родине подвергали пыткам из-за подозрения в гомосексуальности. Ему предоставили убежище и дали статус беженца как человеку, которому на родине грозят репрессии. Об этом во вторник сообщила кризисная группа «СК SOS».

Суд Еревана признал, что в Чечне и в целом в России представители ЛГБТК+ сообщества могут подвергаться преследованиям, репрессиям и жестокому обращению. В частности, в решении упомянуты новые российские нормы, по которым ЛГБТК+ признано экстремистским движением.

Салмана Мукаева задержали в Чечне в феврале 2020 года. По данным правозащитников, сотрудники полиции избивали его, связывали скотчем, душили пакетом и пытали током, прикрепив оголенные провода к мизинцам. Под пытками его заставили признаться в сексуальной связи со своим другом, а отпустили только в обмен на «сотрудничество»: он должен был знакомиться в интернете с мужчинами и сдавать их полиции, отмечает телеканал «Настоящее время».

Мукаев после того, как его отпустили, уехал в Армению. Позже стало известно, что в России его объявили в розыск по уголовному делу о незаконном приобретении, передаче или хранении оружия и боеприпасов. Из Армении Мукаев хотел вылететь в европейскую страну, которая готова предоставить ему убежище. Но на паспортном контроле его остановили и сказали, что он объявлен в розыск в России и не может пересечь границу. После этого он попросил убежища в Армении.