Армия Израиля начала первые наземные действия в секторе Газа

В пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземные действия по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Командование ЦАХАЛ сообщило, что речь пока не идет о начале масштабной наземной операции: это были точечные рейды, в ходе которых военные проводили зачистку территории от боевиков, а также вели разведку, где могут находиться похищенные ХАМАС израильские заложники.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил по телевидению с кратким обращением к нации. Это редкий случай, когда власти обращаются к народу в субботу, пренебрегая запретом для религиозных евреев включать телевизор. Нетаньяху еще раз объявил, что нынешние действия армии – «только начало» операции по полному уничтожению ХАМАС, что израильтяне защищают свой дом и будут «сражаться как львы».

Выступление Нетаньяху резко раскритиковал глава израильской парламентской оппозиции Яир Лапид. По его мнению, премьер-министр своим экстренным обращением лишь нагнетает панику, при этом не сказав ничего нового ни о судьбах заложников, ни о положении дел на фронте, ни о возможной эвакуации.

Тем временем гражданскому населению сектора Газа рекомендовано в течение 24 часов покинуть север региона и эвакуироваться на юг, ближе к границе с Египтом. Международная организация «Врачи без границ» сообщает, что больницам в Газе в пятницу вечером было предписано эвакуироваться в течение ближайших двух часов. Представители ЦАХАЛ подтверждают, что множество жителей Газы уже отправились на юг. Однако местные администрации ХАМАС якобы убеждают их не поддаваться «израильской пропаганде» и оставаться дома.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю с требованием не допустить гуманитарной катастрофы в регионе из-за перемещения сотен тысяч мирных жителей сектора. «Люди должны быть в безопасности у себя дома», - заявили в ООН. Также организация призвала прекратить блокаду сектора хотя бы временно, чтобы доставить в регион воду, продовольствие и топливо.

ХАМАС всю пятницу продолжал обстреливать Израиль. Наиболее опасной территорией остается юг страны, в частности города Ашдод и Ашкелон. Воздушная тревога звучала также в Тель-Авиве. По заявлению мэра города, тель-авивское метро начинает работать как бомбоубежище.

По сообщениям на вечер пятницы, с начала вторжения ХАМАС на территорию Израиля погибли более 1200 человек, из них 258 военнослужащих. Минздрав сектора Газа сообщает о 1799 погибших палестинцах.