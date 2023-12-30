Армия РФ заявила, что сбила более 30 украинских беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на субботу российские военные сбили и перехватили 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Как утверждает ведомство, аппараты были уничтожены в воздухе дежурными средствами ПВО. По данным военных, это были беспилотники самолетного типа.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 13 реактивных снарядов над Белгородской областью. Как написал в своем телеграм-канале губернатор этого региона Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека получили ранения. Губернатор отметил, что один из четырех пострадавших - 10-летний ребенок.

Кроме того, как пишет Гладков, в результате обстрела в Белгороде есть повреждение системы водообеспечения. Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях. Там выбиты окна. Один из домов частично разрушен.

Власти Украины информацию не комментировали.

В ночь на пятницу российские военные начали и на протяжении примерно 18 часов вели по Украине одну из самых масштабных атак за последнее время. По меньшей мере 30 человек погибли и более 160 получили ранения. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия выпустила 29 декабря по Украине 158 ракет и беспилотников. Обстрелам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.