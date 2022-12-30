Astra: Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине

Пять российских офицеров бесследно исчезли после отказа выполнять приказы командования в ходе боевых действий в Украине, сообщает издание Astra. По сведениям журналистов, они были переведены в специальный центр в населенном пункте Брянка Луганской области, после чего перестали выходить на связь.

Рапорты об отказе участвовать в боевых действиях офицеры написали в июле. Все они отказались вести личный состав в бой с заметно превосходящими силами противника. Мать одного из пропавших офицеров, старшего лейтенанта Руслана Леванова, сообщила изданию Astra, что ее сын написал заявление об увольнении из вооруженных сил России после того, как получил приказ взять боевую точку «любой ценой», не считаясь с человеческими потерями.

После этого, по словам матери, Леванов был отправлен в Брянку, в так называемый Центр по восстановлению боевой устойчивости военнослужащих, куда его привезли в багажнике автомобиля. Аналогичные истории рассказывают родственники других офицеров: Александра Свечихина, Дмитрия Щербинкина, Дмитрия Волкова и еще одного, чью фамилию родственники не согласились упоминать.

По словам родственников, в Брянке на офицеров оказывалось моральное давление, а после их перевели в какой-то подвал. Затем связь с ними пропала.

Родные офицеров летом обращались в военную прокуратуру, но не получили внятного ответа о местонахождении военнослужащих. 4 сентября в журнале боевых действий внезапно появилась выписка о том, что офицеры оказались 20 июля в зоне артиллерийского обстрела и пропали без вести. В записке указано, что все пятеро находились внутри склада в Нижнем Покровском, который был полностью уничтожен обстрелом, но об их гибели не утверждается: указано только, что «их местонахождение не установлено».

При этом один офицер - старший лейтенант Щербинкин - уже числился погибшим от прямого попадания снаряда 23 июля. По словам родственников, военные с июля находились вне зоны обстрелов, а запись об обстреле склада обнаружилась в документах только осенью, что подтвердил замполит части. Родственники сомневаются в достоверности сведений о судьбе своих близких.

Сослуживцы офицеров допускают, что тех могли убить в ходе «моральной обработки» и сообщают об избиениях и пытках в «центре перевоспитания» в Брянке.