Атомная подводная лодка США прибыла на Ближний Восток

Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла 5 ноября в зону оперативной ответственности Центрального военного командования США - на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль и военными действиями в секторе Газа.

Центральное военное командование США отвечает за Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Оно опубликовало сообщение о прибытии подлодки и её фото. Предположительно, оно сделано в Суэцком канале. Комментаторы отмечают, что это довольно необычный шаг.