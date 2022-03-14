Австралия и Нидерланды официально потребовали от Москвы компенсации по делу MH17

Австралия и Нидерланды в понедельник подали совместное заявление в Международную организацию гражданской авиации с требованием обязать Россию выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года.

Обе страны считают Россию ответственной за катастрофу, поскольку считают доказанным, что самолёт был сбит из российского комплекса "Бук" с территории под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Большинство из 298 человек, погибших на борту самолёта, – граждане Нидерландов, погибли также более 30 граждан Австралии. Самолёт летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

В заявлении руководства Австралии подчёркивается, что обе страны будут использовать "все доступные средства" для привлечения России к ответственности. Нидерланды подтвердили подачу заявления, отметив, что речь идёт об отдельном иске, не связанном с уголовным делом против четырёх подозреваемых в причастности к катастрофе. Его рассматривает суд в Нидерландах в отсутствие подсудимых – бывших полевых командиров и бойцов так называемой "ДНР".

Ранее были предприняты и другие шаги с целью добиться от России признания вины и выплаты компенсаций. Однако официальная Москва отказывается взять на себя вину за гибель самолёта, заявляя, что не доверяет данным международного следствия. В гибели "Боинга" Москва винит Украину, однако не приводит чёткой собственной версии случившегося 17 июля 2014 года.

Нынешнее заявление подано на фоне резкого обострения конфликта в Украине после предпринятого Россией широкомасштабного вторжения в эту страну.