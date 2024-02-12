Австрийский министр анонсировала расторжение контракта с «Газпромом»

Австрийское министерство по вопросам охраны климата и энергетике поручило экспертам подготовить доклад о последствиях расторжения долгосрочного газового контракта с Россией. Об этом на пресс-конференции заявила министр Леонор Гевесслер. Соглашение между крупнейшей энергетической компанией страны OMV и «Газпромом» действует до 2040 года.

По словам министра, частные компании слишком медленно отказываются от закупок российского газа и их необходимо обязать это сделать.В декабре доля поставок российского газа в Австрии достигла рекордного показателя в 98 процентов.

Министерство планирует обязать поставщиков внутри страны предпринять конкретные шаги по сокращению доли российского газа. Предположительно, для этого потребуется принять новый закон, за который должны будут проголосовать 2/3 парламента.

Гевесслер представляет в коалиционном правительстве партию «Зеленых». В оппозиционных партиях высказались против инициативы министра. В Австрийской партии свободы заявили, что предложенные меры могут привести к повышению цен на газ и увеличению инфляции, передает агентство APA.

В Социал-демократической партии выразили сомнение, что министр предлагает общий план правительства, а не личный. Там отметили, что у правительства было два года, чтобы сократить зависимость от российского газа.