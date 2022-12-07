Баку освободил 19 военных, обвинённых в шпионаже на Армению

В Азербайджане 19 военнослужащих, осуждённых по «Тертерскому делу» по обвинению в шпионаже в пользу Армении, вышли на свободу. 10 человек из низ оправданы, остальные дела прекращены без оправдательного приговора.

В заявлении азербайджанской прокуратуры говорится, что в середине 2017 года военных в Тертерском районе жестоко пытали другие военнослужащие в целях получить признательные показания.

В тюрьмах по «Тертерскому делу» до сих пор находятся не менее 12 человек. По словам правозащитников, они оговорили себя под пытками. Всего жертв пыток может быть несколько сотен.

Тертерский район в 2017 году находился на территории самопровозглашённого Нагорного Карабаха, но районный центр Тертер контролировали азербайджанские военные. Город находился на линии соприкосновения воюющих сторон. После войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией территории региона перешли под контроль Баку.

По свидетельствам очевидцев, в мае-июне 2017 года азербайджанских солдат и офицеров свозили в старое административное здание, там пытали и заставляли признаться в шпионаже в пользу Армении. Умерли не менее 11 задержанных.

Некоторые непосредственные исполнители пыток уже получили тюремные сроки, но решения судов не удовлетворили ни потерпевших, ни правозащитников. Они настаивают на выявлении тех, кто отдавать приказ пытать военных и требуют освобождения тех, кто признал себя виновными под пытками, и их реабилитации.

Азербайджан долго игнорировал «Тертерское дело», но в конце прошлого года прокуратура начала новое расследование. В сентябре 2022 года Генпрокуратура инициировала пересмотр приговоров для 19 человек, которых освободили 6 декабря.