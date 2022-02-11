Банк России резко повысил ключевую ставку из-за инфляции

Банк России в пятницу, 11 февраля, резко поднял ключевую ставку – с восьми с половиной до девяти с половиной процентов. Это максимальный показатель с мая 2017 года и восьмое повышение с марта прошлого года.

В заявлении Центробанка говорится, что повышением ключевой ставки он пытается снизить инфляцию до целевого уровня в четыре процента. На сегодняшний день, по данным Минэкономразвития, инфляция ускорилась по сравнению с декабрём и достигла 8,8 процентов. Сильнее всего в начале года подорожало продовольствие – на 11 процентов. Особенно подорожали фрукты, овощи, крупы, макароны, мясо и сахар.

Центробанк отмечает, что производство товаров не успевает за спросом, а наращивать производство тяжело из-за нехватки рабочей силы. Всё это происходит в условиях роста цен на мировых рынках во время пандемии коронавируса.

Эксперты "Ведомостей" отметили, что повышение ключевой ставки было ожидаемым. Аналитики также указывают на ослабление курса рубля на фоне сообщений о вероятном вторжении России на территорию Украины.

В конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор снизит ключевую ставку до нейтрального уровня в пять-шесть процентов годовых не раньше середины 2023 года.

Повышение ключевой ставки служит сдерживанию инфляции, но в то же время ведёт к росту ставок по кредитам, и, как следствие, может вести к снижению потребления и замедлению экономики.