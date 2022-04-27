Байден, Билл и Хиллари Клинтон выступили на похоронах Олбрайт

В Вашингтоне в среду прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт – первой женщиной на посту госсекретаря США. Она умерла 23 марта на 85-м году жизни.

На мемориальную службу в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне пришли более 1000 человек, среди них почетные гости из разных стран мира, бывшие и нынешние высокопоставленные политики.

Президент США Джо Байден в своем выступлении напомнил о биографии Мадлен Олбрайт, которая родилась в 1937 году в Праге в семье чехословацкого дипломата и эмигрировала в США с семьей в 1948 году после прихода в Чехословакии к власти коммунистов. Историю эмигрантки, которая впоследствии заняла один из самых высоких постов в США, он назвал «американской историей». Он также отметил заслуги Олбрайт в деле укрепления союза НАТО, который, по его словам, сейчас вновь показал свое единство перед лицом российского вторжения в Украину. По словам Байдена, Олбрайт была «величайшим защитником свободы».

Бывший президент Билл Клинтон, в администрации которого Олбрайт с 1997 до 2001 года была госсекретарем, рассказал о своем последнем разговоре с ней за две недели до ее смерти. По его словам, она не хотела говорить о своем здоровье, а вместо этого обсуждала с Клинтоном российское вторжение в Украину и будущее Запада. Выступила также Хиллари Клинтон, ставшая второй после Олбрайт женщиной-госсекретарем.

На церемонии присутствовали бывший президент Барак Обама, действующий госсекретарь Энтони Блинкен, многие члены администрации США, президенты Грузии и частично признанного Косова. Олбрайт была одной из тех, кто убедил в 1999 году Клинтона вмешаться в ситуацию в Косове и начать – вместе с союзниками по НАТО – военную операцию против Югославии с целью защиты косовских албанцев. Тогда в ходе бомбардировок погибли несколько тысяч человек. Эти события до сих пор вызывают споры, громче всего критика действий тогдашнего руководства США звучит в Сербии и в России.

В Рунете Олбрайт приписывают высказывание «несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране». Президент России Владимир Путин использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря в своем выступлении. Газета The New York Times отмечала, что нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила. В 2015 году бывший госсекретарь публично заявляла, что никогда такого не говорила.

За день до начала военного вторжения России на территорию Украины газета The New York Times опубликовала колонку бывшего госсекретаря. В ней Олбрайт писала, что нападение Кремля на соседнюю страну станет исторической ошибкой Москвы.