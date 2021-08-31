Байден назвал «выдающимся успехом» результаты эвакуации из Кабула

Сегодня и.о. руководителя представительства ЕС Жюльен Крамп, выступая на специальном брифинге, заявил, что ЕС принимает во внимание доводы правительства Грузии касательно отказа от получения макрофинансовой помощи. Однако при этом он подчеркнул, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия макрофинансовой помощи, в частности - повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы, передает «Нетгазети».

«Правительство Грузии проинформировало Европейский союз о своем решении воздержаться от запроса 75 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи.

Эта сумма должна была быть перечислена до 30 сентября 2021 года, если бы Грузия выполнила взаимосогласованные обязательства, которые она взяла на себя в сентябре 2020 года при подписании условий программы макрофинансовой помощи.

Макрофинансовая помощь в размере 150 миллионов евро, половина которой уже переведена, была направлена на то, чтобы помочь грузинскому народу справиться с пандемией коронавируса. Эти средства должны были быть использованы на благо граждан Грузии.

ЕС примет во внимание решение правительства Грузии не запрашивать оставшуюся часть макрофинансовой помощи. Мы уважаем решение властей Грузии, в то же время отмечаем, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия макрофинансовой помощи, в частности - повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы.

В частности, следует отметить, что отбор судей Верховного суда проводился без принятия законодательных изменений, которые были необходимы для полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии. В процессе отбора кандидатам не были гарантированы равные условия. Также не были приняты некоторые другие законодательные изменения для повышения прозрачности судебной системы.

Условия справедливой макрофинансовой помощи также были среди обязательств, взятых на себя грузинскими политическими партиями в соглашении, подписанном 19 апреля 2020 года при посредничестве ЕС.

ЕС призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в интересах грузинского народа в области правосудия, а также в отношении будущего отношений между ЕС и Грузией. ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией.

Хотя мы по-прежнему привержены поддержке реформ Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в основных реформах», - сказал Жюльен Крамп.