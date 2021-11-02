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Байден объявил о первом в мире плане по сохранению лесов
США представят первый в мире план по сохранению лесов. На его реализацию будет направлено до девяти миллиардов долларов. Об этом на климатическом саммите ООН в Глазго заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, план объединит дипломатические, экономические и политические инструменты США для предотвращения исчезновения лесов и улучшения землеустройства. Действия США помогут восстановить как минимум два миллиона гектаров леса и других экосистем к 2030 году.
Ранее в рамках саммита, более 100 государств, включая, Россию, Великобританию, Канаду и США, договорились в ближайшие девять лет положить конец исчезновению лесов.
Президент России воздержался от поездки в Шотландию. Владимир Путин направил участникам конференции видеообращение. Москва поддержала совместную декларацию. Путин добавил, что Россия в своей стратегии по выходу на углеродную нейтральность к 2060 году рассчитывает на собственную лесную экосистему.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, в своём выступлении на саммите подчеркнул, что к 2030 году Киев намерен сократить выбросы парниковых газов на 65 процентов и к 2060 году достичь климатической нейтральности.
Климатическая конференция ООН в Глазго началась 1 ноября и продлится две недели. В ней участвуют более 25 тысяч человек из 200 стран. Участники намерены обсудить вопросы глобального потепления и подвести итоги пятилетней работы Парижского соглашения.
Перед саммитом в Шотландию приехали несколько сотен активистов. Среди них – шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она сообщила своим сторонникам, что считает конференцию ООН провалом, а мировых лидеров, которые в ней участвуют, притворщиками, не способными ничего изменить. По словам Тунберг, люди должны требовать "климатической справедливости" и не мириться с "бесконечным бла-бла-бла".
Другие новости дня
Министр обороны Грузии в Ереване встречается с руководством Армении
Армения заинтересована в углублении сотрудничества с Грузией во всех сферах и в развитии братских отношений, заявил премьер-министр Никол Пашинян, принимая сегодня министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.
Подчеркнув, что диалог с премьер-министром и правительством Грузии основан на полном взаимном доверии, Никол Пашинян также счел его хорошей основой для развития стратегического сотрудничества, пишет Радио Азатутюн.
Отметив важность продолжительности сотрудничества, Бурчуладзе, в свою очередь, назвал эффективными сотрудничество с министерством обороны Армении и направленные на его расширение программы.
По информации пресс-службы армянского правительства, собеседники обменялись мнениями по укреплению партнерства в сфере обороны и региональным вопросам.
Подравшийся с ОМОНом студент Джумаев признан политзаключённым
Правозащитный центр "Мемориал" внёс уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом на митинге в поддержку Алексея Навального в Москве и приговорённого к 5 годам лишения свободы, в списки политзаключённых. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Приговор Джумаеву, по мнению "Мемориала", "необоснованно суровый". Кроме того, он "явно не соответствует практике" по статье Уголовного кодекса, по которой Джумаев был признан виновным - о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
По мнению "Мемориала", формально в действиях Джумаева можно усмотреть признаки этого преступления. Однако при их оценке необходимо учитывать контекст. Ущерба от действий Сайд-Мухамада Джумаева не было: потерпевшие были облачены в полную защитную экипировку со шлемами и травм не получили. Более того, в суде они отказались от претензий. Кроме того, на записи видно, что от ударов Джумаева ни один из них не упал, не потерял равновесия и не прекратил наносить ему удары дубинкой.
Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что в день, когда проходили массовые акции в поддержку Навального - 23 января - по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий сотрудников силовых органов, однако в связи с этими травмами не было возбуждено ни одного уголовного дела – преследуются только демонстранты.
Кроме того, по мнению "Мемориала", в действиях Джумаева был и элемент необходимой обороны, поскольку его стычка с омоновцами "произошла в ходе незаконного разгона протестной акции. Российские власти грубо нарушили право граждан на мирные собрания, каждый из протестующих рисковал быть незаконно задержанным и избитым".
"Мемориал" призвал власти освободить Джумаева и пересмотреть его приговор при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство.
Признание человека политзаключённым не означает ни согласия "Мемориала" с его взглядами и высказываниями, ни одобрения действий.
- После январского митинга в защиту российского политика Алексея Навального в Москве в сети появился видеоролик, на котором студент МГУ Сайд-Мухаммад Джумаев отбивается от бойцов ОМОНа. Ему было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 28 января он был задержан в Псковской области, где предположительно пытался перейти границу с ЕС.
- Тверской суд Москвы приговорил Джумаева к пяти годам колонии общего режима. Адвокат Сайд-Мухаммада Джумаева Мурад Мусаев подал жалобу на приговор своему подзащитному. Он указал, что потерпевшие отказались в суде от каких-либо претензий - и моральных, и материальных.
- После акций протеста 23 января ещё несколько участников митингов были осуждены по статье о применении насилия к полицейским, в том числе и к реальным срокам лишения свободы, однако приговор Джумаеву стал самым суровым.
«Национальное движение» будет бойкотировать парламент, но не сдаст мандаты
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает депутатов парламентской фракции «Единое национальное движение» бойкотировать работу парламента, но не отказываться от депутатских мандатов. Его обращение озвучила депутат Эка Херхеулидзе после посещения заключенного в руставской тюрьме №12.
Ранее Саакашвили призвал парламентариев последовать примеру лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе и сдать депутатский мандат. От мандатов также решили отказаться лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, а также трое депутатов «Единого национального движения»: Нона Мамулашвили, Анна Цитлидзе и Леван Варшаломидзе. Еще перед местными выборами от мандата отказался председатель «Национального движения» Ника Мелия.
Эка Херхеулидзе объяснила, что Саакашвили поддержал нахождение оппозиционных депутатов в парламенте по двум причинам, пишет агентство «Новости-Грузия».
Первое: впереди рассмотрение важного проекта конституционных поправок, от которых зависит проведение последующих парламентских выборов.
Второе: лишившись депутатских мандатов, его соратники не смогут навещать Саакашвили в тюрьме и он лишится источника информации.
«То, что я сегодня была у него и сейчас вышла — эту возможность мне дал мандат депутата парламента Грузии. Эта возможность полностью пропадет в случае отказа от мандата, и он видит большой риск в этом. Тогда у него будут отрезаны все пути коммуникации с соратниками… И второе, голосование по поправкам в конституцию. По его словам, это обязанность депутатов перед грузинским народом», – сказала Херхеулидзе в беседе с журналистами.
В итоге «Национальное движение» бойкотирует работу парламента, но временно не отказывается от депутатских мандатов до тех пор, пока не будут приняты поправки в главный закон страны.
Депутат также рассказала о состоянии экс-президента, который голодает уже 33-й день. По ее словам, видно, что Михаил Саакашвили сильно ослаб.
Азербайджан передал армянской стороне останки 11 погибших
Азербайджан передал армянской стороне останки 11 погибших в ходе Второй Карабахской войны.
Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики Нагорного Карабаха, тела были переданы на перекрестке общины Кармир шука (Красный базар) Мартунинского района.
Личности погибших будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Как пишет Радио Азатутюн, после прекращения огня, с 13 ноября 2020 года по сегодняшний день, на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, обнаружены и эвакуированы останки 1697 военнослужащих и гражданских лиц.
Президент Армении в Глазго побеседовал с Байденом, Макроном и руководителями ряда других государств
В рамках международной конференции по вопросу климата, которая проходит в Глазго, президент Армении Армен Саркисян провел беседы с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Армен Саркисян также побеседовал с принцем Монако Альбером II, эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом Египта Абдель Фаттахом аль Сиси, президентом Сербии Александаром Вучичем, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, президентом Аргентины Альберто Фернандесом, президентом Черногории Мило Джукановичем, президентом Киргизии Садиром Жапаровым, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Италии Марио Драги, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Ливана Нежипом Микати, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, канцлером Австрии Александром Шаленбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как пишет Радио Азатутюн, сегодня в рамках климатического саммита запланировано выступление Армена Саркисяна.
Сессия в Глазго нацелена на разработку согласованной программы действий по борьбе с изменением климата. В сессии принимают участие все те страны, которые ратифицировали рамочную конвенцию ООН «Об изменении климата». Армения ратифицировала её в мае 1993 года.
Дмитрий Ярош назначен советником командующего ВСУ
Бывший лидер украинской организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Об этом Ярош написал в фейсбуке.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ярошу 50 лет, он уроженец Днепропетровской области. В середине 1990-годов Ярош стал одним из сооснователей праворадикальной организации "Тризуб" имени Степана Бандеры (организация признана в России экстремистской и запрещена). На базе "Тризуба" в 2013 году был создан "Правый сектор". Ярош возглавил его и был лидером до ноября 2015 года.
"Правый сектор" объединил украинских праворадикальных активистов. Они активно участвовали в протестах в Киеве в конце 2013–2014 годов. Члены организации участвовали в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД, охранявшим здание администрации тогдашнего президента Виктора Януковича.
Ярош неоднократно резко высказывался в адрес поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе. Там он и члены его организации принимали участие в боевых действиях. В российских прокремлёвских СМИ его имя фактически стало нарицательным – Яроша часто упоминают в контексте утверждений, что на Украине якобы правят бал "бандеровцы"-националисты.
Зампомощника госсекретаря США посетит Грузию, Армению и Азербайджан
Новоназначенная заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрика Олсон посетит Армению, Азербайджан и Грузию для развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов.
Как сообщает посольство США в Армении, во время пребывания в Ереване Эрика Олсон со 2-го по 4 ноября примет участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа.
В конференции принимают участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, главный советник по переговорам по Кавказу Эндрю Шофер, заместитель директора Вашингтонского офиса USAID Александр Соколовский.
Помимо обсуждений, участники конференции проведут встречи с представителями правительства Армении и гражданского общества.
Предыдущие конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа проходили в Баку в 2019 году и в Тбилиси в 2018 году.
Еще два жителя Южной Осетии скончались от последствий COVID-19
От коронавируса за минувшие сутки скончались еще два жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом сообщила заместитель директора по организационно-методической работе югоосетинского Республиканского многопрофильного медицинского центра Зарина Туаева.
По её словам, в медцентре накануне скончалась 80-летняя женщина, еще один мужчина (71 год) скончался за пределами Южной Осетии.
О смерти жителя Ахалгори Александра Павлиашвили сегодня сообщило грузинское издание Netgazeti. По информации местных жителей, мужчина проходил лечение от коронавируса в цхинвальской клинике. После ухудшения состояния здоровья его перевезли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Пациент скончался по дороге в клинику города Терджола.
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Число подтвержденных случаев достигло 8854, выздоровели 6526, скончались 147.
Югоосетинские власти признают, что резкий рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Ахалгорском районе.
В Санкт-Петербурге задержан один из самых известных русскоязычных хакеров
Полиция в Санкт-Петербурге задержала одного из самых известных русскоязычных хакеров в мире — Сергея Павловича. Как сообщает "Фонтанка", 38-летний белорусский гражданин находится в розыске в США, где ему грозит пожизненный срок по делу о самой крупной краже персональных данных в истории.
Павлович — известный кардер, хакер, специализирующийся на похищении чужих банковских карт. В 2009 году он был приговорён судом в Минске к 10-летнему заключению за воровство с использованием компьютерной техники, продажу поддельных банковских карт и распространение порнографии.
После выхода из тюрьмы в 2015 году белорус выступает как эксперт по кибербезопасности, написал книгу о кардерстве "Как я украл миллион", и ведёт ютьюб-канал с 500 тысячами подписчиков. В мае издание The Record сообщало, что Павлович живёт в Москве. Как сообщает "Фонтанка", полиция планирует провести его предэкстрадиционную проверку.
По какому делу арестован Павлович
По данным Фонтанки, Павлович разыскивается в США по делу о причастности к похищению данных более 170 миллионов банковских карт. Они были украдены из американских интернет-магазинов в середине 2000-х годов. По этому делу в 2008 году был приговорён к 20-летнему заключению создатель биржи кардеров американец Альберт Альберт Гонсалес. ФБР объявляла Павловича в розыск по этому делу. Однако сейчас его нет в списке разыскиваемых на сайте бюро.
Списки хакеров в Россию
31 октября газета The New York Times сообщала, что Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией о проблеме кибербезопасности и недавно передали Москве имена нескольких хакеров, которые, по данным американского разведсообщества, причастны к недавним кибератакам на объекты в США.
В 2021 году несколько хакерских группировок, которые связывают с Россией, совершили ряд крупных кибератак на различные компании. После этого власти США объявили о готовности принять ряд жёстких мер против такого вида преступлений.
Связывают ли Павловича с этими атаками — неизвестно. В 2017 году в интервью британской газете The Guardian он говорил, что взлом в Интернете государственных сайтов — гораздо проще, чем похищение коммерческой информации.
Следствие обвинило Ивана Сафронова в продаже данных об операции в Сирии за $248
Дело о государственной измене в отношении бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова может быть связано с делом о госизмене в отношении политолога Демури Воронина. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что обвиняемые передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова, который рассказал журналистам о новом эпизоде в деле своего подзащитного.
Следствие предполагает, что в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину информацию о деятельности вооружённых сил России в Сирии. Политолог якобы передал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии. Сафронов якобы получил 248 долларов от Воронина за предоставленную информацию. Адвокаты журналиста сообщают, что он отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован чешской разведкой и передал секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США. Что именно, когда и кому передал журналист, не сообщается. Сафронов утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки. Защита отмечает, что журналист не имел доступа к секретным сведениям. Преследование Сафронова связывают с его профессиональной деятельностью.
Политолог Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года за несколько часов до вылета из России в Германию, где он якобы постоянно проживает. Суд поместил его СИЗО под арест. Воронина обвиняют госизмене. По версии следствия, он передал секретные данные одной из стран НАТО.
Саакашвили обещает досрочные выборы сразу после своего освобождения
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещает добиться проведения досрочных выборов в парламент максимум через десять дней после своего освобождения. Об этом сказано в письме Саакашвили, которое его адвокат Дмитрий Садзаглишвили зачитал сегодня журналистам после посещения своего подзащитного в тюрьме.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саакашвили, который содержится в заключении 33-й день, и с первого дня объявил голодовку, в новом обращении призвал грузинский народ к единству, отметив, что в этой борьбе «каждый сторонник – на вес золота».
«При условии моего освобождения из тюрьмы обещаю, что максимум через десять дней мы назначим внеочередные выборы и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство, каждый стойкий человек имеет огромное значение и он на вес золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы – в многочисленности и настойчивости», – говорится в письме.
Саакашвили убежден, что результаты состоявшихся недавно местных выборов были сфальсифицированы правящей партией. Он также предположил, что людей будут отговаривать от проведения акций протеста.
«Грузинский народ победил на этих выборах почти в каждом городе. Грузинский народ победил, а Иванишвили потерпел поражение. Раньше говорили: какой смысл идти на выборы, вы все равно не выиграете, теперь, когда мы выиграли, они сфальсифицировали победу и теперь убеждают: какой смысл выходить на улицу, все равно ничего не выйдет», – пишет Саакашвили.
Экс-президент заверил сторонников оппозиции в поддержке западных партнеров, напомнив, что в оценках выборов четко указаны все нарушения.
Саакашвили убежден, что поддержка партнеров лишь усилится, если на улицы выйдет больше людей.
Как отметил Саакашвили, в рядах оппозиции немало опытных лидеров, готовых к уличным протестам, среди которых председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
МККК доставил в Южную Осетию гуманитарный груз
Международный Комитет Красного Креста (МККК) передал Юго-Осетпотребнадзору самопровозглашенной республики Южная Осетия партию средств индивидуальной защиты стоимостью более 1.2 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Рес».
Гуманитарный груз содержит 3000 хирургических шапочек, 1000 масок–респираторов, более 5000 медицинских масок, 32 медицинских костюма, 1000 комбинезонов, 70 медицинских халатов и более 17 000 медицинских перчаток.
«Это третья доставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) МККК в рамках поддержки санитарных служб и структур здравоохранения в их усилиях по противодействию распространению COVID-19», – заявила специалист по связям с общественностью МККК Марина Тедети.
Кроме СИЗ, МККК доставил в мае этого года холодильное оборудование для хранения и транспортировки вакцин с целью оказания поддержки вакцинации от COVID-19 среди сельского населения.
- Югоосетинские власти принимают гуманитарную помощь лишь через территорию России. В МИД Грузии ранее призвали Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
В Кутаиси задержан кандидат в вице-мэры города от оппозиции
Член партии «Гирчи – Больше свободы», кандидат в вице-мэры Кутаиси от объединенной оппозиции Имеда Клдиашвили был задержан вчера вечером возле здания Службы государственной безопасности (СГБ) в Кутаиси.
Он выражал протест против давления со стороны СГБ на Изу Чиргадзе, члена комиссии избирательного участка №90 в Кутаиси, которая, предположительно, располагает информацией о фальсификации выборов в Кутаиси.
Как пишет издание Netgazeti, в знак протеста Клдиашвили припарковал машину возле кутаисского офиса СГБ и заблокировал вход в здание.
«Я сознательно совершаю акт гражданского неповиновения, потому что люди в этом здании украли выбор жителей Кутаиси», – объяснил он.
Клдиашвили попросили убрать машину, но он не сделал этого, после чего полицейские вытащили его из машины и задержали.
Как сообщили Netgazeti в МВД, Имеда Клдиашвили был задержан в административном порядке.
Член комиссии избирательного участка №90 в Кутаиси Иза Чиргадзе заявила, что правящая партия «Грузинская мечта» вынуждает её фальсифицировать голоса. Чиргадзе участвовала в работе избирательной комиссии по квоте «Грузинской мечты».
- Во втором туре выборов мэра Кутаиси, по данным ЦИК, одержал победу кандидат от «Грузинской мечты» Иосеб Хахалеишвили (51.66%), у кандидата от оппозиции Хатии Деканоидзе 48.34%.
Премьер Грузии на саммите в Глазго пообщался с Байденом, Меркель, Мишелем
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил главу британского правительства Бориса Джонсона и генсека ООН Антониу Гутерриша за организацию саммита по изменению климата.
Подводя итоги своего участия в конференции, Гарибашвили опубликовал фотографии, снятые в Глазго. Рядом с грузинским премьером – мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского совета Шарль Мишель.
«Изменение климата – глобальный вызов, справиться с которым невозможно без совместных усилий. Мы обязаны действовать сообща», – пишет Ираклий Гарибашвили в социальной сети.
Накануне, выступая перед участниками саммита, глава грузинского Кабмина заявил: «Грузия с нетерпением ожидает смелых и масштабных результатов саммита, которые четко продвинут наши коллективные климатические амбиции и помогут нам выйти из пандемии с более экологичными, сильными и безопасными результатами, чем мы когда-либо думали. Будущее поколение надеется на нас, и мы должны сдержать свои обещания».
- Первый день климатического саммита COP26 в Глазго завершился совместным заявлением 100 мировых лидеров, пообещавших к 2030 году полностью остановить вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановить лесные массивы. В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов.
- Президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений.
- Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников, пишет русская служба Би-би-си.
В ростовской колонии заключённые в знак протеста подожгли себя
В Ростовской области двое заключённых, содержащихся в колонии строгого режима № 14, подожгли себя в знак протеста против требований администрации учреждения, передаёт "Интерфакс". О каких именно требованиях идёт речь в сообщении агентства не уточняется.
В официальном комментарии Федеральной службы исполнения наказаний по поводу происшествия сказано, что двое осуждённых, "склонных к членовредительству", после ужина "забрались на крышу столовой и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили". Сделали они это якобы потому, что не хотели переходить в другой отряд.
По данным ФСИН, заключённые "получили незначительные поверхностные ожоги", а медицинская помощь им была оказана на месте.
Украинский омбудсмен ждет объяснений от Грузии из-за ужесточения погранконтроля
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность в отношении продолжительного прохождения украинцами процедуры пограничного контроля при въезде в страну.
«Обеспокоена, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины», – написала Денисова в своем Telegram-канале.
Также, по ее словам, она «испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили».
Она отметила, что грузинские пограничники после 40 минут задержки разрешили ей въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у омбудсмена дипломатического паспорта, пишет «Интерфакс-Украина».
Денисова отметила, что грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.
«Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия», – заявила Денисова.
Кроме того, стороны обсудили состояние здоровья заключенного Саакашвили, голодающего в течение 32 дней. Омбудсмен призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. В свою очередь, Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по поднимаемым вопросам.
COVID-19 в Грузии: 5553 новых случая, 47 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 47 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 136.
За сутки в стране выявили 5553 новых случая коронавируса. Накануне провели 48 901 тест: PCR-тестов – 12 271, экспресс–тестов на антиген – 36 630.
Выздоровели еще 4223 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 726 941, выздоровевших – 669 822.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,36%, за последние 14 дней составляет 9,02%, за неделю – 9,06%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3369 человека, всего в Грузии использовано 1 982 593 вакцин.
Минобороны Украины: у границ нет дополнительных войск РФ
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года не зафиксирована дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины.
Таким образом командование вооружённых сил Украины отреагировало на опубликованную 31 октября информацию об увеличении группировки российских военных у границ с Украиной и перемещениями российских войск и техники. Такие сведения, в частности, опубликовала американская газета The Washington Post.
В публикации американского издания подчёркивалось, что США и ЕС пока не делали официальных заявлений, однако в частном порядке их представители сравнивают ситуацию с апрельской - тогда Вашингтон и его союзники были серьёзно обеспокоены концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной.
В Киеве считают, что обнародованные данные о наращивании группировки вооруженных сил России на украинском направлении - это элемент специальных информационно-психологических действий.
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ФСБ задержала трёх участников расследования отравления Навального
ФСБ задержала в Москве трёх человек, которых подозревает в передаче личных данных своих сотрудников, обвиняемых Алексеем Навальным в совершении покушения на него. Об этом сообщают издание Baza и информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Называются имена задержанных - Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев.
По данным Baza, все трое работали в частном детективном агентстве "Лекс Гранд". По заказу соратников Навального они получили биллинги сотрудников ФСБ, исходя из которых стало ясно, что российские спецслужбы следили за Навальным в течение нескольких лет и тайно сопровождали его в поездке, после которой политик потерял сознание и впал в кому.
Как утверждает Baza, Каткову, Зеленцову и Зайцеву предъявлены обвинения в подделке государственных документов, благодаря которым детективы смогли получить биллинги в салонах мобильной связи, и нарушении тайны телефонных переговоров. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы. По данным СМИ, они не были в курсе, чьи телефонные номера "пробивали", и не знали, что фактически помогают Навальному расследовать покушение.
Ранее уголовные дела из-за передачи данных о сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным, были возбуждены против петербургского полицейского и сотрудника отдела полиции из Самары.
При этом в декабре прошлого года Владимир Путин заявлял, что появившиеся в деле Навального данные о сотрудниках ФСБ - это работа американских спецслужб. Президент России не стал тогда отрицать, что за оппозиционером "присматривали", но на вопрос о причастности российских властей непосредственно к покушению ответил: "Хотели бы отравить - довели бы дело до конца".
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Он потерял сознание в самолёте по дороге из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, там политика госпитализировали в местную больницу. Спустя двое суток Навального перевезли на лечение в Германию. Эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в анализах оппозиционера яд из группы "Новичок". США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.
- Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
Полиция в Тбилиси задержала обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины
По факту убийства в Тбилиси иностранной трансгендерной женщины, задержан один человек – 23-летний гражданин, который упомянут в официальном заявлении МВД Грузии инициалами «В.Ц».
Из сообщения выясняется, что в деле фигурируют сразу две трансгендерные женщины, пишет агентство «Новости-Грузия».
МВД отмечает, что В.Ц. ночью 31 октября холодным оружием нанес множественные ранения трансгендерной женщине-иностранке, сотруднице одного из массажных салонов на улице Ахвледиани в Тбилиси. Женщина скончалась на месте.
Обвиняемый также нанес телесные повреждения еще одной трансгендерной женщине, работавшей в том же салоне, после чего скрылся с места происшествия. Жизни пострадавшей в настоящее время не угрожает опасность.
Расследование ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство» и предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.
По данным СМИ, трансгендерные женщины в массажном салоне являлись гражданками Таиланда. По одной из версий, инцидент произошел после того, как заказавший услугу клиент выяснил, что его обслуживал трансгендерная женщина – молодой человек перерезал горло массажистке, а также ранил сотрудницу, которая пыталась оказать ей помощь.
В Абхазии от коронавируса скончались еще пять пациентов
Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 629 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID–19 подтвержден у 207 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 30, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 106 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
За два дня в ковидных больницах скончались 5 человек :
- Гудаутская ЦРБ – женщины 86 лет, 55 и 77 лет.
- Сухумская инфекционная больница – женщина 82 лет.
- Российский военный госпиталь – женщина 62 лет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 790 человек. Зарегистрирован 461 летальный случай. Выздоровел 27 001 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
ЦИК Грузии: Пересчет бюллетеней не оказал влияния на результаты второго тура
В Центральной избирательной комиссии Грузии заявили, что подсчет бюллетеней завершен успешно, передает агентство «Новости-Грузия».
Пересчет бюллетеней не оказал влияния на предварительные результаты второго тура, заявляют в ЦИК. В счетной комиссии отмечают, что «процесс пересчета проходил прозрачно и его мониторинг могли осуществлять все полномочные лица – как СМИ, так и наблюдательные организации».
Согласно принятым перед местными выборами изменениям в Избирательный кодекс, после выборов заново пересчитывают данные комиссий с 10% или 201 избирательного участка.
«Процедуры пересчета, осуществленные на основании избирательной реформы, уже после первого тура показали то, как это способствовало прозрачности процесса и в целом оздоровлению избирательного процесса. На основании предварительного анализа, на данном этапе мы можем сказать, что пересчет не оказал влияния на предварительные результаты второго тура. Детальные результаты пересчета мы представим завтра, 2 октября», - заявили в ЦИК.
- В Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов, на которых избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
- По предварительным данным ЦИК, на втором туре муниципальных выборов оппозиция лидирует только в одном городе – Цаленджиха (регион Самегрело). Оппозиция считает выборы сфальсифицированными в нескольких крупных городах страны.
Путин: Ситуация с коронавирусом в России очень сложная
Ситуация с распространением коронавируса в России очень сложная, такого числа заболевших никогда не было, – заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник, 1 ноября.
Министр обороны Сергей Шойгу выступил с докладом о том, как идет профилактика COVID-19 в вооруженных силах. После чего президент отметил, что борьба с коронавирусом в стране крайне важна для всех граждан, а для вооруженных сил «важна вдвойне, втройне».
«Потому что нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. От этого зависит боеготовность вооруженных сил. Поэтому я вас прошу эту работу продолжать», – заявил президент.
В том числе Владимир Путин поручил Минобороны поддерживать гражданскую медицинскую службу в борьбе с пандемией.
- 1 ноября количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек.
- В России, включая аннексированный Крым, за последние сутки выявили 40 402 случая заражения коронавирусом, 1155 пациентов с COVID-19 умерли, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
- С 30 октября по 7 ноября во всех регионах России действуют «нерабочие дни». Предполагается, что в этот период сотрудники всех организаций, кроме предприятий жизнеобеспечения и непрерывного цикла, не ходят на работу, но продолжают получать зарплату.
ВВС Германии помогут перевезти больных COVID-19 из Румынии
В понедельник, 1 ноября, самолет Airbus A310 военно-воздушных сил Германии приземлился в Бухаресте, чтобы принять на борт шестерых тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Агентство AFP со ссылкой на портал The Pioneer сообщает, что еще шестеро румынских пациентов будут отправлены в Германию румынских военных самолетом. На среду запланирован еще один рейс бундесвера. В общей сложности к вечеру среды, как ожидается, 18 заболевших COVID-19 из Румынии будут доставлены в немецкие клиники для дальнейшего лечения. По данным бундесвера, все они нуждаются в интенсивной медицинской помощи.
Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), доля полностью вакцинированных жителей Румынии составляет почти одну треть, сообщает «Немецкая волна». В последнее время 14-дневный показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения превышает 1000 и является одним из самых высоких в ЕС. Еврокомиссия направила в Румынию дополнительный медицинский персонал и медицинское оборудование.
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