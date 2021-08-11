Байден организует в декабре онлайн-саммит мировых демократий

Президент США Джо Байден в декабре нынешнего года организует в формате он-лайн саммит мировых демократий. Об этом объявил в среду Белый дом. Согласно сообщению, спустя год, то есть в декабре 2022, пройдёт второй саммит за демократию, уже в очном формате.

Главными приоритетами декабрьского форума, как сказано в сообщении, будут защита демократии от угрозы авторитаризма, борьба с коррупцией и защита прав человека. Обсуждаться будут также вопросы экономики, борьба с пандемией и глобальным изменением климата. Спустя год лидеры демократических стран соберутся, чтобы оценить прогресс, который будет достигнут за это время.

Помимо глав государств и правительств будут приглашены лидеры гражданского общества, а также представители бизнеса и благотворительных организаций.

Проведение саммита демократических стран было одним из обещаний предвыборной кампании Байдена. Он обвинял своего предшественника Дональда Трампа в подрыве отношений США с их союзниками и потворстве авторитарным тенденциям. Сам Байден заявлял, что готов возглавить демократические страны мира в их противодействии авторитарным тенденциям, источником которых он называл в том числе Россию.

Лидеры каких именно стран будут приглашены на форум и по каким критериям будет определяться принадлежность тех или иных стран к демократическим - пока не известно.