Байден подписал оборонный бюджет США с помощью для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении рекордных 886 миллиардов долларов на национальную оборону в 2024 году.

«Закон предоставляет важнейшие полномочия, необходимые нам для создания вооруженных сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов, а также поддерживает военнослужащих, их супругов и семьи, которые выполняют эту миссию каждый день», – говорится в заявлении Байдена.

Среди прочего закон предусматривает выделение 11,5 миллиардов долларов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а также 800 миллионов долларов на помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Другой бюджетный транш в размере 106 миллиардов долларов, который запросил Байден у Конгресса в октябре, все еще не одобрен. Этот пакет включает 61 миллиард долларов на военную помощь Украине и 14 миллиардов – на поддержку Израиля. Республиканцы настаивают на усилении охраны границ в обмен на свое одобрение помощи другим странам.