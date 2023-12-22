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Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ВПК РФ

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить вторичные санкции против иностранных банков, которые принимают участие в сделках по поставкам товаров и технологий для военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Таким банкам будет отказано в доступе к финансовой системе США.

Прежде чем ввести ограничения в отношении такого учреждения, глава Минфина США должен проконсультироваться с госсекретарем, а в отдельных случаях также с министром торговли. Если одобрение будет получено, Минфин может запретить иностранному банку открытие корреспондентских счетов в США, а также заблокировать все его имущество, находящееся на территории страны.

В документе говорится, что США могут вводить санкции против зарубежного банка независимо от того, было ли известно финансовому учреждению, с кем оно сотрудничало.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что целью указа является «создание новых и мощных инструментов против российской военной машины», которыми власти США, по ее словам, воспользуются «без колебаний».

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