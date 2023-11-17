Байден подписал временный бюджет без помощи Израилю и Украине

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства. Это позволит избежать так называемого шатдауна – приостановки работы правительства, которая могла произойти сегодня, 17 ноября. Расходы на помощь Израилю и Украине в документ не вошли.

Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Он предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств, которые отвечают за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, энергетику и строительство жилья до 19 января 2024 года. Все остальные расходные статьи будут финансироваться до 2 февраля.

Конгресс США пока не одобрил годовой бюджет, который включает военную помощь Украине. В сентябре в ходе обсуждения документа республиканцы предложили резко сократить расходы, а демократы пригрозили заблокировать проект, если сокращение будет слишком сильным.

Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно. Белый дом предлагал выделить на эти цели 106 миллиардов долларов. Администрация Джо Байдена хотела, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Подконтрольная республиканцам Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере 14 миллиардов долларов, не включающий в себя помощь Украине. Сенат, который контролируют демократы, заблокировал инициативу.