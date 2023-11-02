Байден призвал к гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа

Президент США Джо Байден высказался за паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, отвечая на выкрик из толпы на предвыборном мероприятии в Миннесоте.

«Думаю, нам нужна пауза», – сказал Байден. На просьбу уточнить, что он понимает под «паузой», Байден ответил: «Пауза, чтобы дать время на то, чтобы вызволить заключенных».

Позднее представители Белого дома пояснили, что президент имел в виду не заключенных, а заложников , захваченных боевиками ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Байден, объясняя свою позицию в отношении израильско-палестинского конфликта, сказал, что ситуация «невероятно сложна» и для израильтян, и для мусульманского мира.

«Я поддерживал формулу «двух государств». Я поддерживал её с самого начала. Дело в том, что ХАМАС — террористическая организация. Откровенно террористическая организация», — сказал президент США.

При этом Байден отметил, что он работает над вопросами гуманитарной помощи, заявив, что именно он убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси разрешить доставку помощи в сектор Газа.

В то же время президент США не поддержал полное прекращение огня.

Ранее Байден и сотрудники Белого дома заявляли, что они не будут диктовать Израилю, как проводить военные операции в ответ на атаку ХАМАС, так что слова президента можно расценить как некоторое изменение этой позиции.

Президент столкнулся с растущим давлением со стороны правозащитных организаций, мировых лидеров и даже либеральных членов своей Демократической партии. По их мнению, израильские бомбардировки Газы являются коллективным наказанием, и пришло время для прекращения огня.