Байден: США выделят $100 млн на климатические программы в Африке

В египетском Шарм-эль-Шейхе продолжается всемирный климатический саммит СОР27. В нем принимают участие представители практически всех стран мира, причем 90 из них представляют главы государств.

В пятницу на саммите выступил президент США Джо Байден. Он напомнил, что в прошлом году США вновь присоединились к Парижскому климатическому соглашению 2015 года, из которого вышли пять лет назад, и что летом Конгресс принял акт о сокращении инфляции, благодаря которому в ближайшее десятилетие вложит в программы энергетической безопасности и борьбы с изменением климата 369 млрд долларов.

Также президент сообщил, что США выделят 100 млн долларов на программы адаптации: системы раннего предупреждения в Африке, продуктовую безопасность и создание в Египте нового учебного центра, который будет готовить специалистов по переходу на возобновляемые источники энергии для всего Африканского континента. Байден покритиковал Россию за создание дефицита энергоносителей и роста цен на них.

Ранее на открытии саммита Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что человечество пока недостаточно борется с глобальным потеплением. «Мы на пути в климатический ад - и жмем на газ», – предупредил он. Гутерриш призвал страны мира заключить климатический пакт о повсеместном сокращении выбросов парниковых газов и переходе на экологичные источники энергии и низкоуглеродные технологии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что климатический пакт должен преследовать ранее выдвинутую цель: не позволить температуре в мире подняться больше чем на 1,5 градуса. Он пообещал, что Великобритания втрое увеличит финансирование экологических программ, прежде всего в развивающихся странах. Общий вклад его страны в борьбу с потеплением должен равняться 11,6 млрд фунтов. Однако за несколько часов до Сунака на саммите выступил один из его предшественников, Борис Джонсон, который усомнился, что Великобритания, да и любая другая страна в мире способна полностью оплатить «репарации» от наносимого ею ущерба окружающей среде.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала богатые страны «глобального Севера» финансово помочь более бедным странам «глобального Юга» в борьбе с климатическими изменениями. По оценке климатического экономиста Лорда Стерна, сумма, которая требуется развивающимся странам мира для эффективной климатической политики, должна составлять два триллиона долларов ежегодно.

Президент Украины Владимир Зеленский выступал на саммите по видеосвязи. Он подчеркнул, что эффективная борьба за климат возможна только в условиях мира, и напомнил, что российское военное вторжение в Украину вызвало хаос в мировом энергоснабжении, заставивший многие страны вернуться к использованию угольных электростанций, глобальное повышение цен на продукты питания и наносит значительный ущерб украинским лесам. Он предложил создать глобальную платформу по оценке влияния военных действий в мире на климат.

Представлявший Россию советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил, что несмотря на западные санкции, Россия намерена и далее исполнять свои обещания, а в случае ослабления санкций могла бы достичь нулевого показателя выбросов парниковых газов даже раньше намеченного срока в 2060 году.