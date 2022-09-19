Байден вновь заявил, что США будут защищать Тайвань

Президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании CBS заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения на остров. Байден не в первый раз говорит о возможной вооружённой защите Тайваня, однако нынешнее заявление, как отмечает CBS - наиболее недвусмысленное.

На уточняющий вопрос корреспондента программы CBS "60 минут", означают ли слова президента, что американские военные будут напрямую участвовать в защите Тайваня, Байден ответил: "Да, если это будет беспрецедентное нападение". На вопрос, будут ли США действовать иначе, чем в случае российского вторжения в Украину, и направят на помощь Тайваню войска, президент ответил "Да".

Представитель Белого Дома напомнил, что Байден уже говорил о возможной защите Тайваня раньше - в Токио в начале этого года. Тогда американские представители заявили, что слова президента не означают смены политики Вашингтона по отношению к Тайваню. О том, что эта политика остаётся "прежней", Белый Дом говорит и сейчас.

Речь идёт о так называемой политике одного Китая, согласно которой Вашингтон признаёт в качестве китайского государства КНР, а не Тайвань (официально - Китайская Республика) и при этом не поддерживает возможную независимость Тайваня. Байден подтвердил, что Вашингтон придерживается этой политики. При этом ранее лидеры США избегали прямого ответа на вопрос о военной помощи Тайваню в случае вторжения КНР.

Власти в Пекине официально считают Тайвань мятежной провинцией и заявляют, что не исключают никаких вариантов воссоединения Китая. В реакции на слова Байдена представитель МИД КНР сказал, что Пекин готов принять "все необходимые меры", чтобы не допустить отделения Тайваня.

Ранее в этом году резкую реакцию Китая вызвал визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.