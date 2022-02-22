Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден выступил во вторник с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины.

Признание президентом России Владимиром Путиным независимости сепаратистских республик Донбасса и ввод на их территорию российских войск Белый дом называет началом российского вторжения в соседнюю страну.

Выступая 22 февраля, Джо Байден высказал мнение, что Россия под руководством Путина попытается захватить еще больше украинских территорий. В связи с этим, по словам американского лидера, он предложил гораздо более значительные по масштабу и размаху санкции, чем вводились против Москвы в 2014 году, в случае дальнейшего вторжения в Украину.

По словам главы Белого дома, США введут санкции против элит, а также членов их семей, против двух банков, включая ВЭБ. Ограничения затронут также суверенный долг России.

Признание Путиным «ДНР» и «ЛНР» Байден назвал вопиющим нарушением международного права и добавил, что мировое сообщество на это отреагирует. «С чего это вдруг Путин решил, что у него есть право провозглашать так называемые государства на территории, принадлежащей стране-соседу?» - подчеркнул Байден.

«США продолжат помощь Украине и НАТО. И мы продолжим действовать в координации со своими союзниками», - заявил Джо Байден. Среди прочего он сказал, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска и технику в страны Балтии, в том числе и в связи с тем, что Россия пока не выводит свои силы с территории Беларуси, где идут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость».

Одновременно Джо Байден подчеркнул, что агрессию еще не поздно остановить, и Вашингтон по-прежнему открыт к переговорам и готов разрешить кризис посредством дипломатии. У США нет намерения воевать с Россией, но Вашингтон будет защищать территорию НАТО и надеется, что худшего сценария, а именно войны в Европе, удастся избежать.