Байден заявил о тревожных тенденциях для демократии по всему миру

Президент США Джо Байден в четверг открыл первый организованный Белым домом саммит по вопросам развития демократии в мире.

Обсуждение проходит в онлайн-режиме.

В своем выступлении Байден выразил тревогу по поводу, как он сказал, ослабления демократических институтов по всему миру и призвал лидеров государств «взяться за руки», чтобы показать, что демократия возможна.

Глава американской администрации указал участникам саммита на «переломный момент» и необходимость удвоить усилия для защиты демократических ценностей. Он, среди прочего, сказал, что существующие сейчас тенденции «в основном ведут в неверном направлении», и добавил, что «демократия нуждается в защитниках», передает «Голос Америки».

Белый дом распространил 9 декабря сообщение о решении Джо Байдена учредить Президентскую инициативу по демократическому обновлению. В тексте говорится, что это целый комплекс мер, в том числе внешней поддержки, в рамках дальнейшей работы американского правительства по укреплению демократии и в интересах защиты прав человека. В течение предстоящего года Вашингтон планирует направить на эти цели свыше 424-х миллионов долларов, при взаимодействии с Конгрессом и при наличии ассигнований.

Отмечается, что усилия будут сосредоточены на пяти основных направлениях: поддержка свободных и независимых медиа, борьба с коррупцией, поддержка сторонников реформ, развитие технологий в данной сфере, защиты свободных и справедливых выборов, а также политических процессов.

Двухдневный саммит, работа которого продолжится в пятницу, проводится в рамках выполнения предвыборного обещания Джо Байдена укреплять демократию по всему миру на фоне подъема авторитарных правительств. Виртуальное мероприятие – это событие, которое Байден называл приоритетом первого года своего президентства. Он неоднократно приводил доводы в пользу того, что США и их союзники должны продемонстрировать преимущества демократии как инструмента функционирования общества в сравнении с автократией, отмечает Associated Press.

Агентство называет такой подход центральным принципом внешней политики Джо Байдена, который считает, что подобные взгляды более перспективны, чем лозунг его предшественника на посту главы государства, республиканца Дональда Трампа, «Америка превыше всего».

На нынешний саммит были приглашены лидеры более 100 государств. России и Китая среди них нет. Согласно «Индексу демократии», который составляет правозащитная организация Freedom House, 77 из числа приглашенных стран относятся к свободным или полностью демократическим, 31 – к частично свободным, а 3 – к несвободным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила «Голосу Америки», что приглашение вовсе не означает одобрения со стороны США политики тех или иных властей. «Любая демократия – это работа, которая продолжается. Это не значит, что мы ставим негативный штамп на людей, которые не приглашены. Мы включили и пригласили разные голоса, разные страны, которые могут высказать мнение о наших глобальных усилиях по защите демократии», – сказала Псаки.

Тем не менее, тому, что на мероприятие не позвали Россию и Китай, наблюдатели уделяют большое значение. Сами Москва и Пекин встречу резко раскритиковали. В ее преддверии послы России и Китая в США опубликовали статью, в которой осудили саммит как «очевидный продукт менталитета холодной войны».

По сведениям администрации Байдена, участвующим в саммите лидерам будет предложено объявить о «конкретных мерах и обязательствах по проведению значимых внутренних реформ» в соответствии с демократическими целями.