Беглов: военные РФ видели «гендерно нейтральные туалеты» в Украине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с утверждением, что российские военные, принимающие участие во вторжении в Украину, хорошо понимают, за что они воюют, поскольку видели в украинских школах туалеты для «гендерно нейтральных» лиц. Об этом он написал в своем телеграм-канале в посте, посвященном посещению раненых солдат в госпитале.

По словам Беглова, «с бойцами легче всего разговаривать на политические темы», поскольку они, по мнению губернатора, хорошо понимают смысл войны.

«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», – пишет Беглов. Из его слов следует, что такие туалеты российские военные видели в школах украинского Донбасса, то есть в Донецкой и Луганской областях.

Представители российских властей нередко обращаются, заявляя о своей приверженности так называемым традиционным ценностям, к гомофобной и трансфобной риторике, утверждая, в частности, что на Западе якобы культивируются «десятки гендеров» в противовес двум биологическим полам – мужскому и женскому. О гендерно нейтральных туалетах ранее негативно высказывался глава МИД России Сергей Лавров, утверждая, что столкнулся с таким туалетом в Швеции. По его словам, это «не по-людски». При этом из слов Лаврова следует, что речь шла о туалете, который могли бы использовать и мужчины, и женщины (что не редкость и в России, например в кафе, где есть только одна туалетная комната), в то время как Беглов, видимо, имел в виду, что в украинских школах якобы оборудованы туалеты для детей, которые считают себя небинарными персонами.