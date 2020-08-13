Из белорусских тюрем начали выпускать задержанных на митингах

Белорусские телеграм-каналы сообщают, что в ночь на 13 августа из тюрем начали выпускать задержанных на митингах 9-12 августа.

Как пишут в своих телеграм-каналах "Наша нива" и Euroradio, массово начали выпускать задержанных из тюрем в Жодино, Гомеле, из Окрестина в Минске. Списки освободившихся постоянно обновляются.

Читатели телеграм-каналов продолжают присылать видеозаписи освобожденных в Жодино людей. Об этом пишет «Настоящее время».

Сообщается, что десятки людей готовы бесплатно привезти задержанных из тюрем домой в Минск.

Как сообщает TUT.BY, фотокорреспондента "Народных новостей Витебска" Игоря Матвеева отпустили около полуночи 12 августа – по истечении 72 часов с момента задержания. Суда над ним не было. Выяснилось, что 10 суток дали его однофамильцу, у которого еще и одинаковые инициалы – Матвееву И.А.

Журналиста пресс-клуба Беларусь Алексея Худанова сегодня рано утром отпустили из изолятора в Жодино, он едет в Минск.

По информации TUT.BY, политический аналитик белорусской службы Радио Свобода Виталий Цыганков и его жена Ольга еще не отпущены, они находятся в Московском РУВД.

Как сообщает БАЖ, в могилевском изоляторе держат голодовку журналисты Владимир Лапцевич и Дмитрий Соловьев, которых Ленинский суд Могилева признал виновными в неповиновении требованиям милиции. Владимиру Лапцевичу, который сотрудничает с местными и зарубежными медиа, дали 12 суток административного ареста. Главному редактору интернет-портала "6tv.by Могилевский регион" Дмитрию Соловьеву – 8 суток. Они голодают уже шестые и четвертые сутки соответственно.

МВД заявляет, что "никаких "пистолетов" и "побили" не было", и показывает видео задержания (однако сам момент задержания в нем так и не показан), отмечают журналисты пресс-клуба Беларусь.

В Минске и других городах страны четвертый день продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. 9 августа по всей стране прошли многочисленные демонстрации – их жестоко разогнал ОМОН.

Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. По официальным данным, в больницы обратились более 250 человек с различными травмами. По последним данным, задержаны более 6 тысяч человек, многих из них при задержании жестоко избили, в том числе несовершеннолетних.

За несколько дней протестов в Белоруссии задержаны не менее 55 журналистов: Павел Потапов, Иван Муравьев, Максим Березинский, Егор Мартинович, Татьяна Белашова, Виталий Дубик, Алена Щербинская, Александр Пашкевич, Алексей Худанов. Кто-то находится в спецприемнике, чье-то местонахождение неизвестно. Многие сообщали, что силовики отбирают у журналистов в Минске аккредитации и удостоверения, после чего задерживают.