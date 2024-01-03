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Белгород и Севастополь подверглись ракетной атаке

Пожарные работают на улицах Белгорода после обстрела 30 декабря 2023 года
Пожарные работают на улицах Белгорода после обстрела 30 декабря 2023 года

Белгород подвергся ракетной атаке утром 3 января. В городе была объявлена тревога, работала ПВО. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, было сбито несколько целей на подлёте к городу. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Гладков также сообшил, что под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа. В результате удара в двух домах выбило окна и повреждена крыша. Сообщается, что пострадавших от обстрела села нет. Губернатор возложил на ВСУ отвественность за удар по населённым пунктам региона.

«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам», - говорится в сообщении Гладкова.

Минобороны России отчиталось, что над Белгородской областью средствами ПВО были уничтожены ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха» и тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Также стало известно о ракетной атаке по аннексированному Севастополю в ночь на 3 января. Российские власти города утверждают, что ракета была сбита и не причинила повреждений. Крым.Реалии сообщает, что в Севастополе звучали взрывы. Телеграм-канал «Крымский ветер» утверждает, что после двух взрывов в городе был виден дым.

  • 30 декабря произошёл обстрел центра Белгорода – это был самый масштабный обстрел города за все время войны России против Украины. В результате, по последним данным, погибли 25 человек - 1 января стало известно о смерти в больнице 4-хлетней девочки. Более 100 человек получили ранения. Украинские военные официально обстрел, как и другие обстрелы российской территории, не комментировали.
  • 29 декабря территория Украины подверглась одной из самых масштабных российских атак за все время полномасштабной войны. Погибли около 40 человек, десятки – получили ранения. Накануне на заседании Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя заявлял, что в Украине не было бы жертв среди мирных жителей при российских обстрелах, если бы не действия украинской ПВО.

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