МЧС России: 10 человек погибли в результате обстрела Белгорода

МЧС России утверждает, что в результате обстрела центра Белгорода днем в субботу погибли 10 человек, в том числе один ребенок, пострадали 45.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков писал в своем телеграм-канале о двух погибших детях. Власти Белгородской области обвиняют в обстрелах Вооруженные силы Украины. Гладков сообщил, что под обстрел попал также поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Чиновник перечислил попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждение около 20 частных домовладений и линии электропередачи.

Пользователи и телеграм-каналы публикуют видео и кадры, как утверждается, с последствиями обстрела в Белгороде. На них видны горящие машины, поврежденные дома, в том числе жилые.

Не менее одного взрыва было в центре - момент взрыва попал на видео.

Всего взрывов, по всей видимости, было несколько - на фото видно, что над городом поднимались несколько столбов дыма.

Сигнал ракетной опасности в городе отменен, сообщил телеграм-канал «Жесть Белгород».

Власти Белгородской области, граничащей с Украиной, регулярно сообщают об украинских ударах на протяжении года. Летом власти объявляли эвакуацию приграничных поселений. До столицы региона до сих пор долетали как правило беспилотники и субботний обстрел 30 декабря расценивают как самый масштабный за все время войны, отмечает Русская служба Би-би-си.

По словам Вячеслава Гладкова, при обстреле в пятницу в Белгороде был один погибший, повреждения получили более 50 частных домов. Гладков сообщил также о раненых и разрушениях в нескольких других населенных пунктах области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в субботу о гибели ребенка в результате украинского обстрела двух сел. Он написал в телеграм-канале, что под обстрел попали села Кистер и Борщево Погарского района, и что по ним было выпущено более 10 снарядов.

Украинское телевидение «Суспильне» передает со ссылкой на источники среди военных, что целями ударов были военные и промышленные объекты. Официально Киев обстрелы не комментирует.