Белый дом против помощи Израилю без бюджета для Украины

Администрация президента США выступает против законопроекта Палаты представителей о помощи Израилю без дополнительного бюджета для Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В субботу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту о помощи Израилю на сумму более 17,5 млрд долларов.

«Необходимость поддержки нашего ближайшего союзника и наших собственных сил в регионе как никогда актуальна», – цитирует «Голос Америки» письмо Джонсона коллегам.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон решительно выступает против этой «уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины» в самообороне и «лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население».

Контролируемый демократами Сенат с рекомендацией Джонсона не согласился. Ожидается, что Сенат представит свой законодательный пакет, в который войдет военная помощь не только Израилю, но и Украине, а также предложения по укреплению безопасности на границе США с Мексикой. Сенат также планирует включить в свой законопроект помощь Тайваню.