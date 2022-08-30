Берлин и Париж за «умные способы» регулирования выдачи виз россиянам

Германия и Франция выступают против полного запрета на выдачу виз россиянам. Об этом говорится в их совместном заявлении в преддверии встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая начнется в Праге 30 августа.

По убеждению Берлина и Парижа, "важно не отчуждать будущие поколения россиян" и сохранить существующую правовую базу, позволяющую студентам, художникам, учёным и специалистам из России въезжать в ЕС "независимо от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию". Обе страны также обеспокоены, что запрет на получение шенгенской визы может привести к "эффекту сплочения" и к росту националистических и антиевропейских настроений в России, пишет агентство dpa со ссылкой на документ.

По мнению Германии и Франции, странам ЕС необходимо "подумать об умных способах использования важного рычага выдачи виз". Визовая политика Евросоюза не должна запрещать контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством, подчеркивается в заявлении.

В другом документе, подготовленном в преддверии встречи в Праге глав МИД ЕС, Германия и Франция предложили странам-членам Евросоюза "вбить клин" между российскими властями и гражданами страны с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри России и визовой политики, которая сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан. Об этом сообщает Bloomberg.

План включает использование "технических мер против российской цензуры" в интернете, а также предоставление русскоязычного контента для русскоговорящих, которые проживают за рубежом.

Ещё одно предложение подразумевает финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, в Facebook TikTok, Telegram и "ВКонтакте".