«Би-Би-Си»: ФРГ выслала шестерых азербайджанских оппозиционеров

За последние несколько месяцев Германия выслала в Азербайджан шестерых оппозиционных активистов из этой страны, сообщает Би-Би-Си. Все они просили политического убежища, но им было отказано. На родине за критику властей они подвергаются преследованиям. Родственники оппозиционеров сообщают об их аресте полицией Азербайджана после депортации из Германии.

Как утверждается в расследовании Би-Би-Си, с июня по ноябрь 2021 года Германия отказала в убежище и депортировала Муталлима Оруджева, Малика Рзаева, Джафара Мирзоева и Пюнхана Керимли. Все они были сторонниками оппозиционных азербайджанским властям партий и политических движений, и всех их арестовали после приезда, обвинив в торговле наркотиками. Еще один активист, Зия Ибрагим, был после возвращения в Азербайджан арестован якобы за неуплату долгов, а Самир Ашуров - за драку.

Живущий в Германии азербайджанский журналист Афган Мухтарлы заявил в интервью Deutsche Welle, что все шестеро азербайджанцев продолжали политическую деятельность и в Германии: они неоднократно были организаторами или участниками акций протестов против репрессий и нарушения прав человека в Азербайджане. Самой резонансной из этих акций стала прошедшая в 2020 году 12-дневная голодовка перед офисом ведомства канцлера ФРГ. По мнению Мухтарлы, «из-за этого власти в Баку обозлились на «слишком активных» эмигрантов, добились их депортации и теперь им мстят.»

В 2021 году германская пресса неоднократно писала о коррупционном скандале, связанном с лоббированием Азербайджаном своих интересов в политических кругах Германии. По утверждениям СМИ, Баку коррумпировал видных политиков, прежде всего из правившей тогда партии ХДС/ХСС, продвигая свои экономические и политические интересы в Германии.