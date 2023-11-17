Би-би-си: из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин

За время войны, несмотря на запрет на выезд, Украину нелегально покинули около 20 тысяч мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные о нелегальном пересечении границы Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии.

По официальным украинским данным, на территории Украины за это время при попытке нелегально перейти границу была поймана 21 тысяча человек. Большинство из них – более 14 тысяч – пытались просто перейти границу или переплыть пограничные реки, остальные 6800 намеревались выехать по подложным документам.

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский сообщил Би-би-си, что избежать мобилизации в армию пытаются от одного до пяти процентов украинских мужчин. По его словам, такое количество не влияет на ход боевых действий. В то же время он подчеркнул, что правительство понимает, что это явление не единичное и широко распространенное. «Но, к сожалению, коррупция очень живуча», – сказал представитель президента Украины в Верховной раде.

После полномасштабного вторжения России большинству мужчин в возрасте 18-60 лет было запрещено покидать Украину. К числу лиц, не подлежащих призыву на военную службу, относятся мужчины, имеющие проблемы со здоровьем, лица, выполняющие обязанности по уходу за детьми, а также отцы трёх и более детей.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить все решения военно-врачебных комиссий в отношении украинских граждан с момента начала полномасштабного вторжения российских войск, то есть с 24 февраля 2022 года.

Решение было принято на фоне проверок военкоматов, в результате которых было заведено не менее 112 уголовных дел за оформление фиктивных документов для уклонения от мобилизации. В августе Зеленский объявил о решении уволить руководителей всех областных военкоматов – в связи с тем, что правоохранительные органы Украины выявили в учреждениях масштабные коррупционные схемы. Они, по словам украинского президента, привели к десятикратному увеличению числа освобождений от призыва с февраля 2022 года.

По данным Государственной службы статистики Украины на 2022 год, в стране жили не менее 11 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

С начала войны России против Украины по состоянию на август 2023 года из страны уехали и не вернулись 2,4 миллиона украинцев, сообщил проект «Опендатабот» со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Россию, по подсчётам проекта «Если быть точным», за 2022 год могли покинуть 800 тысяч россиян. Forbes писал, что после объявления мобилизации Россию покинули от 700 тысяч до одного миллиона россиян.