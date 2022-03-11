Би-би-си рассказала о наборе наемников в ЧВК Вагнера для войны с Украиной

Так называемая частная военная компания Вагнера объявила массовый набор наемников, которые будут отправлены в Украину. На это направление набирают сотрудников, которых раньше по каким-то причинам отказывались брать на работу. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.

Еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в международно-признанных границах России, утверждает Би-би-си. Проблемой могли стать судимость, наличие долгов перед службой приставов и отсутствие загранпаспорта. Сейчас в нее готовы взять крымчан, жителей сепаратистских республик Донбасса, людей с долгами и тех, кто ранее был наказан за что-то во время службе в подразделении Вагнера.

Один из наемников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в ветеранских чатах. Участников зовут «покушать сало на пикнике». «У кого были проблемы с трудоустройством у нас - звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам - звоните», - говорится в тексте. «Фильтр снят», - подтверждает другое объявление, с которым ознакомился корреспондент Радио Свобода.

Один из источников Би-би-си, наемник, недавно находившийся у границы с Украиной, рассказал, что основной состав «Вагнера» к войне пока не подключается. По его словам, на вербовку в Молькино под Краснодаром сейчас приезжает «всякий сброд», которого наемники-ветераны называют «штрафбатом».