Би-би-си: завод Ильича в Мариуполе мог достаться семье Геремеевых

Бизнесмен из Чечни Валид Корчагин, связанный с семьёй приближённого Рамзана Кадырова сенатора Сулеймана Геремеева, стал совладельцем компании «ММК Ильича», которая предположительно будет заниматься восстановлением пострадавшего во время боевых действий металлургического комбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Это утверждается в расследовании Русской службы Би-би-си. Корчагин, имя которого до последнего времени не было на слуху, за время войны приобрёл и другие активы – доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и в кофейнях ушедшей из страны американской сети Starbucks, говорится в расследовании.

В штурме Мариуполя в Донецкой области, при котором была разрушена значительная часть города, принимали участие в том числе военные из Чечни. Среди них был Руслан Геремеев - родственник Сулеймана Геремеева. Его имя фигурировало в деле об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. В ходе боёв он пострадал меньше, чем другой мариупольский комбинат «Азовсталь». Назначенные Россией власти так называемой «ДНР» (в официальной российской терминологии так именуется Донецкая область) заявляли, что завод будет восстановлен. Компания под названием «ММК Ильича», совладельцем которой стал 25-летний Корчагин, зарегистрирована властями «ДНР» в августе прошлого года. Официально пока не сообщалось о том, что оккупационные власти передали мариупольский завод этой компании. Известно, однако, что завод охраняет вооружённая охрана под руководством одного из членов семьи Геремеевых.

Как говорится в расследовании Би-би-си, Корчагин предположительно ранее носил фамилию Геремеев и, возможно, является сыном чиновника Вахита Геремеева. Того, в свою очередь, называют братом члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева. Сотрудник «Трансперенси» Илья Шуманов считает, что семья Геремеевых получила доступ к ММК в качестве «награды» за то, что они воевали в Украине.