Блинкен в четвёртый раз за три месяца посещает Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибывает на Ближний Восток для продолжения «интенсивной дипломатии» администрации президента Джо Байдена в регионе, где уже три месяца Израиль воюет против ХАМАС — группировки, признанной террористической в США, Великобритании и Евросоюзе. Как отмечает Reuters, на Ближнем Востоке растут опасения, что нынешняя война может расшириться.

С 7 октября, когда ХАМАС совершила массированное, невиданное по жестокости нападение на Израиль, визит Блинкена — четвёртый на Ближний Восток. Турне продлится неделю. Госсекретарь США посетит Израиль и Западный берег, Иорданию, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. Блинкен также сделает остановки в Турции и Греции.

Ожидается что глава Госдепартамента США вновь призовёт увеличить поставки гуманитарной помощи. Одновременно американский дипломат попытается сдвинуть с места решение вопросов о будущем послевоенном управлении сектора Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Мэтью Миллер.

Reuters обращает внимание на растущую опасность расширения военного конфликта между Израилем и соседними государствами. После убийства во вторник в ливанской столице Бейруте заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури, глава проиранской радикальной группировки «Хезболла», заявил, что его шиитская милиция «не будет молчать». Несколько дней назад уже произошла перестрелка между боевиками на юге Ливана и израильскими военными.