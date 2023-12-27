Блогера Настю Ивлееву начала проверять налоговая служба

Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, которая организовала в Москве «голую вечеринку» с участием звёзд шоу-бизнеса. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она утверждает, что проверка «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

Телеграм-канал «112» сообщает, что Ивлееву проверяют на соблюдение налогового законодательства в период с 2020 по 2023 год. По информации телеграм-канала «Shot», ФНС занимается проверкой компании «Ивлеева Продакшн». Сообщается, что налоговая служба заинтересовалась деятельностью Ивлеевой в апреле этого года, когда телеведущая якобы переписала фирму на свою подругу из-за многочисленных проверок ведомства.

Ранее стало известно, что в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск против Ивлеевой. Истцы, чьи имена и количество не называются, утверждают, что новости о вечеринке нанесли им моральный вред. Они требуют взыскать с блогера компенсацию общей суммой в один миллиард рублей.