Блогера Настю Ивлееву начала проверять налоговая служба

Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, которая организовала в Москве «голую вечеринку» с участием звёзд шоу-бизнеса. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она утверждает, что проверка «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».
Телеграм-канал «112» сообщает, что Ивлееву проверяют на соблюдение налогового законодательства в период с 2020 по 2023 год. По информации телеграм-канала «Shot», ФНС занимается проверкой компании «Ивлеева Продакшн». Сообщается, что налоговая служба заинтересовалась деятельностью Ивлеевой в апреле этого года, когда телеведущая якобы переписала фирму на свою подругу из-за многочисленных проверок ведомства.
Ранее стало известно, что в Хамовнический суд Москвы поступил коллективный иск против Ивлеевой. Истцы, чьи имена и количество не называются, утверждают, что новости о вечеринке нанесли им моральный вред. Они требуют взыскать с блогера компенсацию общей суммой в один миллиард рублей.
- Вечеринка в московском клубе «Мутабор», проходившая 20 декабря, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.
- В частности, многие «патриотические» блогеры приравнивали участников вечеринки к предателям за разнузданное веселье в то время, когда российские солдаты гибнут в Украине, и требовали подвергнуть их максимально жёстким репрессиям.
- Звезды шоубизнеса, присутствовавшие в числе гостей, позже опубликовали свои извинения. Певец Филипп Киркоров 26 декабря заявил, что «заглянул на пять минут, понял, что зашёл не в ту дверь, и ушёл». Его коллега Дима Билан тоже обратился к поклонникам, сказав, что был прилично одет и пробыл на вечеринке недолго. Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, тоже объяснилась в своём телеграм-канале. По её словам, мероприятие было закрытым и ничего незаконного на нём не происходило. Она также извинилась за то, что некоторые гости, возможно, «перегнули палку», и за то, что видео с закрытой вечеринки попало в сеть, что было неприемлемо.